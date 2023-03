Weltkriegs-Bombe in Offenbach gefunden - Räumung verzögert sich um Stunden

Entschärfung am Abend geplant

Im Offenbacher Stadtteil Bürgel ist eine 250 Kilo schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Sie soll noch am Donnerstagabend entschärft werden, doch die Evakuierung dauert länger als geplant.

Videobeitrag Video Bombenfund in Offenbach Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Nach einem Bombenfund im Offenbacher Stadtteil Bürgel verzögert sich die Räumung des betroffenen Gebiets. Diese sollte ursprünglich bis 18 Uhr abgeschlossen sein. Zuvor war das Gebiet mit einem Radius von 750 Metern gesperrt worden. Weil ein Zünder der Bombe beschädigt ist, muss sie nach Angaben der Stadt so schnell wie möglich entschärft werden. Das sollte noch am Donnerstag geschehen.

Wie die Stadt kurz nach 19 Uhr twitterte, waren in dem Gebiet noch immer knapp 100 Menschen, die liegend mit Rettungsdiensten abtransportiert werden müssen. Viele würden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Um 21.30 Uhr hieß es, die Krankentransporte seien fast beendet.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts Einstellungen

Die britische Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg mit 250 Kilogramm Sprengkraft war nach Angaben der Stadt auf einer Freifläche zwischen Mainzer Ring und Karl-Herdt-Weg gefunden worden. Dort ist eine Ausgleichsfläche mit Spielplatz für den Stadtteil geplant.

Die Einsatzkräfte bitten Autofahrer, den Bereich zwischen Offenbacher Straße / Langstraße im Westen und Geleitsweg / Eduard-Oehler-Straße im Süden sowie Arendsstraße und Rohrstraße im Norden zu umfahren. Teile der Mühlheimer Straße würden im Laufe des frühen Abends für den Verkehr gesperrt. Die Buslinien 101, 107 und 108 würden vorübergehend umgeleitet. Zwei Sonderbusse sollten ab 18.40 Uhr die verbliebenen Menschen im Sperrgebiet an Bushaltestellen einsammeln.

Anlaufstelle in Ernst-Reuter-Schule

Das Gebiet um den Bombenfund in Offenbach-Bürgel. Bild © OpenStreetMap-Mitwirkende , hessenschau.de

In dem Gebiet rund um den Fundort liegt unter anderem eine Kita, ein Seniorentreff und ein Sportzentrum. Betroffen sind nach Angaben der Stadt rund 8.700 Personen, die unter anderem über Lautsprecher informiert würden. Oberbürgermeister Felix Schwenke (SPD) beauftragte die Einrichtung eines Krisenstabs.

Wer nicht mobil ist, könne über die Polizei einen Transport über Rettungsdienste organisieren lassen, der Kontakt läuft über die Leitstelle unter 069-19222. Es werde eine Betreuungsstelle für die Dauer der Evakuierung in der Ernst-Reuter-Schule eingerichtet. Ein Bürgertelefon sei unter 069-840004-375 eingerichtet.

Zweiter Bombenfund in einer Woche

Erst am Mittwochabend war eine 250 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe in Hanau kontrolliert gesprengt worden. Die Entschärfung der Bombe lief nicht planmäßig. Ein Zünder habe sich ausbauen lassen, der andere nicht, hieß es. Die Bombe musste schließlich gesprengt werden. Das Gebiet um die Fundstelle der Bombe war bereits am Morgen evakuiert worden.

Weitere Informationen Ende der weiteren Informationen