Die Weltkriegsbombe (mit einer Plane bedeckt) am Fundort in Offenbach Bild © Marco Romano (hessenschau.de)

1.000 Anwohner müssen in Offenbach ihre Häuser verlassen

Bei Bauarbeiten am Kaiserlei-Kreisverkehr in Offenbach ist eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Wegen der Entschärfung müssen rund 1.000 Anwohner ihre Häuser am Abend verlassen.

Der verhältnismäßig kleine Blindgänger mit 20 Kilogramm müsse entschärft werden, teilte eine Polizeisprecherin mit. Um niemanden zu gefährden, soll ein Gebiet in einem Radius von 300 Metern rund um den Fundort am Offenbacher Kaiserlei-Kreisel geräumt werden.

Evakuierung bis 20 Uhr

Rund 1.000 Anwohner sind nach hr-Informationen betroffen und müssen noch am Donnerstagbend bis 20 Uhr ihre Häuser selbstständig verlassen. Wer dann noch in der Sperrzone sei, werde von der Polizei herausgebracht, hieß es von der Stadt.

Man rechne mit einem Evakuierungszeitraum von fünf Stunden, schrieb die Stadt auf ihrer Homepage . Ab 23 Uhr soll der Kampfmittelräumdienst die Bombe entschärfen. Um 1 Uhr in der Nacht zum Freitag soll die Entschärfung abgeschlossen sein.

Karte mit Evakuierungsradius Bild © Stadt Offenbach

Die Stadt empfahl betroffenen Bewohnern, bei Freunden oder Verwandten unterzukommen. Eine Betreuungsstation gebe es auch beim Deutschen Wetterdienst in der Frankfurter Straße 135.

A661-Anschluss gesperrt, S-Bahn fährt durch

In dem Evakuierungsgebiet befinden sich neben Wohn- und Geschäftshäusern auch die vielbefahrene Berliner Straße, die während der Entschärfung gesperrt werden soll. Zudem sollen die Auf- und Abfahrten der A661 gesperrt werden, die Autobahn selbst jedoch nicht. Die S-Bahnen halten ab 22.30 Uhr nicht an der Station Kaiserlei, sondern fahren durch, wie die Stadt mitteilte.

Die Bombe war am Donnerstagnachmittag in der Nähe des Verkehrsknotens Kaiserlei-Kreisel bei Bauarbeiten gefunden worden.

Sendung: hr-iNFO, 16.08.2018, 18:00 Uhr