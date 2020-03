Weltkriegsbombe in Darmstadt gefunden [Videoseite]

9.000 Darmstädter am Freitag von Evakuierung betroffen

Rund 9.000 Menschen müssen wegen der Entschärfung einer Weltkriegsbombe am Freitag in Darmstadt ihre Wohnungen verlassen. Schulen in der Sicherheitszone bleiben geschlossen.

Die in Darmstadt auf dem Messplatz gefundene Fliegerbombe soll am Freitag ab 11 Uhr entschärft werden, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte. Es handelt sich dabei um eine amerikanische Fliegerbombe von rund 500 Kilo Gewicht.

Um die Sicherheit der Anlieger zu gewährleisten, wird am Freitag ein Gebiet rund um den Messplatz im Radius von etwa 750 Metern evakuiert. Betroffen sind rund 9.000 Menschen. Von 8 Uhr bis zum Abschluss der Arbeiten gegen voraussichtlich 14 Uhr darf sich niemand in der Sicherheitszone aufhalten.

Die Bombe wurde bei einer systematischen Absuchung des Messplatzes in etwa einem Meter Tiefe entdeckt. Von der Bombe gehe für die Anwohner keine akute Gefahr aus, teilte die Stadtverwaltung mit. Der Messplatz befindet sich in der Nähe des Bürgerparks Nord. Auf ihm finden die Frühjahrs- und Herbstmesse statt. Ansonsten wird das Gelände als Parkplatz genutzt.

Schulen im Gebiet bleiben Freitag geschlossen

Der Evakuierungsbereich liegt zwischen der Kranichsteiner Straße im Osten, dem Carl-Schenck-Ring beziehungsweise dem Martin-Luther-King-Ring inklusive Nordbahnhof im Norden, dem Sensfelderweg und Teilen der Kasinostraße im Westen und dem Prinz-Georgs-Garten inklusive angrenzender Straßen im Süden.

In dem Gebiet bleiben am Freitag Kindertagesstätten geschlossen - ebenso folgende Schulen, wie die Stadt mitteilte:



Berthold-Brecht-Schule

Bernhard-Adelung-Schule

Christoph-Morgenstern-Schule

Christoph-Graupner-Schule

Ernst-Elias-Niebergall-Schule

Friedrich-List-Schule

Heinrich-Emanuel-Merck-Schule

Martin-Behaim-Schule

Auch das Berufsschulzentrum Nord liegt in dem Gebiet sowie die Darmstädter Werkstätten für Menschen mit Behinderungen und die Kurt-Jahn-Anlage, in der erwachsene Menschen mit geistiger Behinderung leben.

Kasinohalle und Darmstadtium als Ausweichsunterkünfte

"Wir bitten alle Bürgerinnen und Bürger, die die Möglichkeit haben sich eigenständig um eine Ausweichunterkunft zu kümmern, also im Idealfall im entsprechenden Zeitraum bei Verwandten und Freunden unterzukommen oder ihre Zeit anderweitig außerhalb des Sperrgebiets zu verbringen", sagte Bürgermeister Rafael Reißer (CDU).

Für alle anderen werde die Stadt in dieser Zeit die Kasinohalle und das Darmstadtium als Ausweichsunterkünfte bereitstellen. Dort sei auch die Versorgung der Menschen sichergestellt. Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt seien, würden von der Feuerwehr bei der Evakuierung unterstützt.

Infotelefon geschaltet

Für Fragen der Bürger rund um die Evakuierung hat die Stadt bei der Feuerwehr Darmstadt ein Infotelefon eingerichtet. Unter der Nummer 06151-132060 können sich Anwohner am Mittwoch von 14 bis 22 Uhr, am Donnerstag von 8 bis 20 Uhr und am Freitag von 6 bis 16 Uhr informieren.

Informationen zur veränderten Verkehrsführung, dem geänderten Nahverkehr und Abfuhrzeiten der Müllentsorgung in der Zeit der Entschärfung will die Stadt Darmstadt am Donnerstag in einer gesonderten Presseinformation bekannt geben.

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau kompakt, 11.03.2020, 16.45 Uhr