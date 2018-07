Entschärfte Fliegerbombe in Kassel

Entschärfte Fliegerbombe in Kassel Bild © Stadt Kassel

Kriegsbombe in Kassel problemlos entschärft

Entwarnung in Kassel: Die am Montag gefundene Weltkriegsbombe ist entschärft. Der Blindgänger war bei Bauarbeiten aufgetaucht. Anwohner mussten ihre Wohnungen verlassen.

Kurz vor 19 Uhr gaben Stadt und Feuerwehr Entwarnung: Die am Montagvormittag bei Bauarbeiten in der Kasseler Westendstraße freigelegte 125 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe konnte ohne Zwischenfälle entschärft werden.

Am Nachmittag hatte die Evakuierung in einem Sicherheitsradius von 300 Metern begonnen. Gegen 17.30 meldete die Polizei, dass der Gefahrenbereich geräumt ist. Danach startete der Kampfmittelräumdienst mit der Arbeit. Die Fundstelle der amerikanischen Fliegerbombe liegt in einem Wohngebiet.

Anwohner müssen Häuser verlassen

Die Feuerwehr hatte dazu aufgerufen, Wohnungen zu räumen, "die direkt auf die Baugrube schauen können". Die Baustelle befindet sich in der Westendstraße 1. Ein Sprecher der Feuerwehr Kassel sagte hessenschau.de, im Gefahrenbereich seien rund 360 Menschen gemeldet, allerdings würden wochentags längst nicht alle zuhause sein.

Es mussten auch nur diejenigen Anwohner ihre Wohnungen verlassen, die die Fundstelle direkt im Blick hatten. Die anderen sollten sich von den Fenstern fern halten und möglichst in einem von der Fundstelle abgewandten Teil des Gebäudes bleiben, sagte Feuerwehrsprecher Ingo Happel-Emrich. Die Stadt Kassel informierte auf ihrer Internetseite, welche Gebäude betroffen sind . In der Albert-Schweitzer-Schule wurde eine Turnhalle als Betreuungsort eingerichtet.

Fundort weiträumig abgeriegelt

Fundort der Bombe in einer Baugrube in der Westendstraße 1. Bild © google.maps

Der Bereich rund um den Fundort der Bombe wurde weiträumig abgesperrt: Der gesamte Bereich zwischen der Kölnischen Straße und der Wilhelmshöher Allee sowie zwischen der Querallee und der Karthäuser Straße war betroffen. Dort fuhren auch keine Busse und Straßenbahnen. Der Fundort liegt rund einen Kilometer vom Kasseler Hauptbahnhof entfernt.

Schon am Montagmorgen hatte es Alarm in Kassel gegeben: Ein herrenloser Werkzeugkoffer, der zwischen Staatsanwaltschaft und Amtsgericht stand, sorgte dafür, dass Sprengstoffexperten des LKA alarmiert wurden. Umliegende Büros wurden geräumt. Für die Dauer der Untersuchung war die angrenzende Frankfurter Straße zwischen Fünffensterstraße und Friedrichsplatz in beide Richtungen für den Verkehr gesperrt. Der Koffer entpuppte sich als harmlos, er enthielt eine Handkreissäge, wie die Polizei mitteilte.

Sendung: hr-iNFO, 30.07.2018, 14 Uhr