Einen Tag nachdem in Friedewald eine Weltkriegsbombe gefunden worden war, sind auch in Friedberg Bauarbeiter auf eine solche gestoßen. Menschen im Umkreis von 250 Metern müssen ihre Häuser räumen - unklar ist, wann.

Bei Bauarbeiten ist am Donnerstagnachmittag im Friedberger Ortsteil Fauerbach eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Der Fundort der 75-Kilo-Bombe befindet sich in der Straße "Am runden Garten" unweit des Friedberger Bahnhofs. Die Fachleute halten eine Evakuierung im Umkreis von 250 Metern für geboten - bleibt es dabei, wäre der Bahnhof knapp nicht mehr in der zu räumenden Zone.

Wann die Evakuierung und die Entschärfung beginnen sollen, stand zunächst noch nicht fest. Kampfmittelräumdienst, Feuerwehr, Polizei und Mitarbeiter der Stadt und des Wetteraukreises sind aktuell im Einsatz.

Aufgrund von Sperrungen wird auch der Verkehr durch die Maßnahmen beeinträchtigt. Fauerbach soll möglichst weiträumig umfahren werden.