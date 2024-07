Bei Rüdesheim (Rheingau-Taunus) ist eine 125 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe gefunden worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, soll sie noch am Montagabend entschärft werden.

Am späten Nachmittag wurden demnach Wald- und Feldwege in der Nähe des Niederwalddenkmals in einem Radius von 500 Metern gesperrt. Die B42 konnte nach Polizeiangaben allerdings offen bleiben. Die Feuerwehr rief dazu auf, den Bereich großräumig zu meiden.