Spezialisten am Ort des Bombenfunds Bild © hr

Blindgänger in Frankfurt

Die Entschärfung einer Weltkriegsbombe im Frankfurter Nordosten ist gelungen. Der Verdacht einer zweiten Bombe hat sich nicht bestätigt. Die 1.400 Anwohner konnten in ihre Häuser zurückkehren.

Aufatmen im Frankfurter Nordosten. Die am Dienstag auf einer Baustelle am Riederwaldtunnel entdeckt Weltkriegsbombe konnte im zweiten Anlauf erfolgreich entschärft werden. Das meldete die Feuerwehr um 0.53 Uhr am Donnerstagmorgen auf Twitter.

Keine zweite Bombe, stattdessen nur Schrott

Die Vermutung, unter dem Blindgänger könne eine zweite Bombe liegen, hat sich nicht bestätigt. Bei der vorgefundenen Anomalie im Erdboden handele es sich um Schrottteile, sagte ein Sprecher auf Anfrage von hessenschau.de.

Alle Absperrungen seien aufgehoben worden. Damit konnten auch die rund 1.400 Anwohner, die das Sperrgebiet im Umkreis von 400 Metern um den Fundort hatten verlassen müssen, wieder in ihre Häuser zurückkehren. Die Evakuierung war zuvor reibungslos verlaufen, wie die Feuerwehr schon am Abend berichtet hatte.

Zünder saß fest

Mit der Entschärfung war am Mittwochabend um 23.10 Uhr begonnen worden. Es war bereits der zweite Versuch die Bombe zu entschärfen, nachdem dies am Vortag nicht gelungen war. Weil die Bombe stark korrodiert war, hatte sich der Zünder nicht mittels Raketenklemme herausdrehen lassen. Mit einem solchen Gerät war im vergangenen September die tonnenschweren Bombe nahe dem Uni-Gelände unschädlich gemacht worden.

Für den zweiten Versuch wurde ein Wasserstrahlschneidgerät eingesetzt, wie der Leiter des Kampfmittelräumdienstes, Dieter Schwetzler, im hr-fernsehen sagte. "Mit 700 Bar wird der Zünder aus der Bombe herausgeschnitten", erklärte der Experte in der hessenschau. Dies geschehe ferngesteuert, überwacht durch Videokameras.

Lauter Knall kilometerweit zu hören

Kurz nach Mitternacht gab es einen lauten Knall. Die Feuerwehr hatte dies einige Minuten zuvor angekündigt und darauf hingewiesen, dass das Geräusch normal sei. Dennoch reagierten einige Nutzer auf Twitter beunruhigt - wohl auch deshalb,weil das Geräusch noch in einigen Kilometern Entfernung zu hören war.

Die 50 Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg war bei Bauarbeiten für den Riederwaldtunnel im Osten Frankfurts in zweieinhalb Metern Tiefe gefunden worden. Sie lag auf einem Gelände zwischen der Borsigallee und der Wächtersbacher Straße.

Zwei Betreuungsstellen für Anwohner

Für Anwohner, die das Sperrgebiet verlassen mussten, gab es zwei Betreuungsstellen im Saalbau Volkshaus Enkheim in der Borsigallee und in der Pestalozzischule in der Haenischstraße. Mehrere hundert Betroffene machten nach Feuerwehrangaben von dem Angebot Gebrauch. Wer seine Wohnung nicht alleine verlassen konnte, sollte das Bürgertelefon anrufen, um einen Kranken- oder Behindertentransport zu organisieren.

Im Nahverkehr gab es während der Arbeiten erneut Einschränkungen. Dies betraf die U-Bahn-Linien U4 und U7 sowie die Buslinien 44 und n5.

Erfahrung mit Weltkriegsbomben

Die Frankfurter sind erfahren mit Weltkriegsbomben. Erst im Februar war im Stadtteil Gallus ebenfalls eine 50-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Damals mussten 9.000 Anwohner ihre Wohnungen verlassen. Auch die Hallen des Frankfurter Messegeländes waren teilweise betroffen.

Im vergangenen September wurde nach dem Fund einer tonnenschweren Bombe nahe des Uni-Campus die bisher größte Evakuierung der Nachkriegszeit in Deutschland angeordnet. Mehr als 60.000 Frankfurter mussten vorübergehend aus ihren Wohnungen. Auch mehrere Kliniken und Altenheime mussten geräumt werden, darunter die größte Entbindungsklinik der Stadt.