Im Frankfurter Ostend ist in einer Baustelle eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Der Hafenpark in der Nähe der Europäischen Zentralbank wurde gesperrt.

Im Frankfurter Ostend ist bei Bauarbeiten am Dienstag eine Weltkriegsbombe entdeckt worden. Der Fundort befindet sich auf einer Baustelle in der Eytelweinstraße in der Nähe des Hafenparks und der Europäischen Zentralbank (EZB).

Laut Frankfurter Polizei ist der Kampfmittelräumdienst aus Darmstadt unterwegs, um zu klären, um welche Art von Sprengmittel es sich handelt. Der umliegende Bereich und der Hafenpark wurden gesperrt. Mehr in Kürze.