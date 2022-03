In Frankfurt ist eine 50-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Sie soll am Donnerstag entschärft werden. Rund 700 Menschen müssen ihre Häuser verlassen.

Der US-amerikanische Blindgänger sei am Mittwoch bei Baggerarbeiten auf einer Baustelle an der Kleyerstraße im Frankfurter Stadtteil Gallus gefunden worden, teilte die Polizei mit. Der 50 Kilo schwere Sprengkörper sei in stabiler Lage und soll am Donnerstag von Experten des Kampfmittelräumdiensts entschärft werden.

Bis zum Mittag müssen die Gebäude in einem Radius von rund 200 Metern um die Fundstelle evakuiert sein. Davon betroffen sind im sonst dicht besiedelten Stadtteil den Angaben zufolge nur rund 700 Menschen in Wohnungen und Gewerbebetrieben. Auch ein Kindergarten liegt im Sperrgebiet.

Für Personen, die nicht anderweitig unterkommen können, wird eine Betreuungsstelle im Saalbau Griesheim, Schwarzerlenweg 57, eingerichtet.

Auch ÖPNV und Bahnverkehr betroffen

Von den Sperrungen ist neben auch der öffentliche Nah- und Fernverkehr betroffen. Die Feuerwehr hat eine interaktive Karte des Evakuierungsbereichs erstellt und wollte auf ihrer Website auch die betroffenen Straßen und Hausnummern auflisten.

Die Evakuierung muss bis 12 Uhr abgeschlossen sein, wie die Feuerwerh mitteilte. Wer mobilitätseingeschränkt ist und Hilfe benötigt, solle sich ab Donnerstagmorgen, 6.30 Uhr, beim Bürgertelefon 069/212-111 melden. Für Menschen, die wegen Corona in Quarantäne oder Isolation sind, soll eine eigene Unterbringung geschaffen werden.