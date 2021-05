Bauarbeiter haben in Frankfurt eine 500 Kilo schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Sie soll schnellstmöglich gesprengt werden. Dafür muss wohl unter anderem ein Krankenhaus evakuiert werden.

In der Schwarzburgstraße im Frankfurter Nordend sind Bauarbeiter auf eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gestoßen. Es handelt sich nach Polizeiangaben um einen 500 Kilo schweren Sprengkörper. Dieser sei scharf und soll deswegen noch am Mittwochabend kontrolliert gesprengt werden, wie Polizisten vor Ort sagten. Zuvor soll die Bombe mit Sand überschüttet werden, um den Sprengradius zu verkleinern. Mehrere, mit Sand beladene Lkw rollten am Nachmittag an.

Dafür müssten die Bewohner in einem Radius von 700 Metern um den Fundort ihre Häuser verlassen, sagte ein Polizeisprecher vor Ort. Evakuiert werden müsste demnach auch das Bürgerhospital im Nordend. Der Kampfmittelräumdienst des Regierungspräsidiums Darmstadt plane derzeit das weitere Vorgehen, hieß es bei der Feuerwehr.

Auch der Öffentliche Nahverkehr ist betroffen. Die Straßenbahnlinien 12 und 18 sowie die U5 werden teilweise umgeleitet. Details dazu nennt die Frankfurter Verkehrsgesellschaft (VGF) auf ihrer Homepage . Gleiches gilt laut RMV für die Buslinien 30, 32 und 36.

Evakuierungsgebiet rund um den am Glauburgbunker gefundenen Blindgänger. Bild © hessenschau.de, Openstreetmaps-Mitwirkende

Der Fundort des Blindgängers liegt an einem ehemaligen Luftschutzbunker (Glauburgbunker), in dem bis 2016 das Explora-Museum untergebracht war.

Die Feuerwehr rief alle Frankfurter, die im Umfeld der Schwarzburgstraße wohnen, dazu auf, sich aktiv über das weitere Vorgehen zu informieren und die Informationen an Nachbarn weiterzugeben.