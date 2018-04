Schon wieder ein Bombenfund in Frankfurt: Im Osthafen wurde ein 250-Kilogramm-Sprengkörper entdeckt. In der Nacht zu Samstag soll er entschärft werden. Dazu muss ein Gebiet mit einem Radius von 700 Metern evakuiert werden - auch eine Autobahn muss gesperrt werden.

Frankfurt steht die bereits zweite Evakuierungsaktion in dieser Woche bevor. Im Osthafen in Frankfurt ist am frühen Freitagnachmittag eine 250 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe gefunden worden. Der Bereich um die Bombe soll geräumt werden, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Entschärfung findet demnach voraussichtlich in der Nacht von Freitag auf Samstag ab Mitternacht statt. Auch die A661 muss voll gesperrt werden.

Der Kampfmittelräumdienst hat den vorläufigen Evakuierungsradius auf 700 Meter festgelegt. Noch ist unklar, wie viele Menschen von der Evakuierung betroffen sind. In der vorläufigen Sperrzone liegen hauptsächlich Gewerbebetriebe. Unter der Nummer 069/212-111 hat die Stadt ein Bürgertelefon eingerichtet.

A661 ab 21 Uhr voll gesperrt

Auch ein Teil der A661 führt durch die Sperrzone. Die Autobahn wird bereits um 21 Uhr zwischen Frankfurt-Ost und Offenbach-Kaiserlei in beiden Richtungen voll gesperrt. Es werden Umleitungen eingerichtet. Wie lange die Sperrung dauert, ist noch nicht abzusehen.

Erst vergangenen Dienstag und Mittwoch mussten rund 1.400 Frankfurter ihre Wohnungen verlassen, weil an der Grenze der Stadtteile Riederwald und Seckbach eine 50-Kilo-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft wurde. Der Kampfmittelräumdienst brauchte dafür zwei Verusche.

Sendung: hr-iNFO, 13.04.2018, 15 Uhr