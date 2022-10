Die Straßen in der Nähe der Fundstelle wurden wegen der Bombenentschärfung gesperrt.

Weltkriegsbombe in Bischofsheim erfolgreich gesprengt

Sperrmaßnahmen dauern noch an

Eine 250 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe ist in Bischofsheim erfolgreich gesprengt worden. Sie war bei Bauarbeiten entdeckt worden. 3.500 Anwohner mussten vorsichtshalber ihre Häuser verlassen.

Der Kampfmittelräumdienst hat am Dienstagnachmittag eine 250 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe in Bischofsheim (Groß-Gerau) gesprengt. Das teilte die Polizei Südhessen kurz nach 16 Uhr per Twitter mit. Demnach überprüfen Fachleute nun den Bereich rund um die Gefahrenstelle. Danach sollen die Sperrmaßnahmen schrittweise aufgehoben werden.

Audiobeitrag Audio Bombenfund in Bischofsheim - Evakuierung auch in Rüsselsheim Audio Eine Bombe auf einer Baustelle (Symbolbild) Bild © picture-alliance/dpa (Archiv) Ende des Audiobeitrags

Die Bombe war am Montagabend bei Bauarbeiten in einem Gewerbegebiet entdeckt worden. Weil eine Entschärfung nach Auskunft des Landkreises nicht möglich war, musste der Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg am Dienstag kontrolliert gesprengt werden. Bagger hatten vorsichtig einen sechs Meter hohen Sandhaufen auf die Bombe geschüttet, der bei der Sprengung als Schutz dienen sollte.

Evakuierung verzögerte sich

3.500 Menschen - vor allem in der angrenzenden Rüsselsheimer Böllensee-Siedlung - mussten ihre Häuser deshalb verlassen. Erst gegen 10.50 Uhr konnte die Polizei Südhessen das Ende der Evakuierung vermelden. Ursprünglich sollten bis 9 Uhr in einem Umkreis von 1.000 Metern rund um den Fundort alles geräumt werden.

Das Evakuierungsgebiet Bild © Stadt Rüsselsheim

Doch dieser Zeitplan konnte nicht eingehalten werden, wie die Stadt Rüsselsheim mitgeteilt hatte. Auch lange nach 9 Uhr wurden weiter Leute etwa mit Shuttlebussen aus dem betroffenen Areal gebracht. "Es kommt natürlich für viele sehr überraschend", sagte eine Sprecherin. Unter anderem mit Lautsprecherdurchsagen machte die Stadt am frühen Morgen auf den Notfall aufmerksam.

Chemischer Zünder macht Entschärfung unmöglich

Es sei eine "schwierige Situation", sagte Wolfgang Schneider, der stellvertretende Bürgermeister von Bischofsheim auf hr-Anfrage. Die Bombe habe einen chemischen Zünder, den man nicht bewegen könne. Zudem wisse man nicht, wie der chemische Prozess weiter reagiert, nachdem die Bombe nun ausgegraben ist. Sie habe 30 Zentimeter unter der Ackernarbe gelegen.

Der Bauer, der diesen Acker pflügt, müsse die Bombe dabei auch schon touchiert haben, sie weise Spuren davon auf. "Es besteht die Gefahr, dass die Bombe von selbst losgeht", sagte Schneider. Splitter könnten bis zu 1.000 Meter weit fliegen.

Auswirkungen auf den Verkehr

Die zwischen beiden Städten verlaufende Bundesstraße 43 war von den Sperrungen ebenso betroffen wie Teile der Rüsselsheimer Innenstadt.

Auch die Zugstrecke zwischen Rüsselsheim und Mainz-Gustavsburg wurde gesperrt, was Auswirkungen auf S-Bahnen und Züge hatte.

Betreuungsstelle und Bürgertelefon

Für die betroffenen Personen wurde eine Betreuungsstelle in der Sophie-Opel-Schule eingerichtet. Ein Bürgertelefon wurde unter der Nummer 06152/989898 eingerichtet.