Weltkriegsbombe in Frankfurt entschärft

Wieder wurde in Frankfurt eine Weltkriegsbombe gefunden. Der Blindgänger wurde noch am Abend entschärft. Hunderte Anwohner im Stadtteil Bockenheim hatten ihre Wohnungen verlassen müssen. Die Evakuierung lief laut Feuerwehr aber nicht reibungslos.

In Frankfurt-Bockenheim wurde am Dienstag eine Weltkriegsbombe gefunden.

In Frankfurt-Bockenheim wurde am Dienstag eine Weltkriegsbombe gefunden. Bild © 5vision.news

Die Feuerwehr Frankfurt meldete am Dienstagabend, dass der Blindgänger einer Weltkriegsbombe im Stadtteil Bockenheim entschärft sei. Der Sicherheitsbereich rund um den Fundort wurde aufgehoben.

Rund 300 Anwohnerinnen und Anwohner in der Sperrzone konnten zurück in ihre Wohnungen.

Evakuierung länger als gedacht

Evakuierung und Entschärfung hatten sich am Abend verzögert, weil immer wieder Menschen in den Räumungsbereich gelaufen waren. "Bitte zusammenhalten, dann ist's schneller vorbei", appellierte die Feuerwehr an die Betroffenen.

Die Bombe wurde in der Nähe des Katharinenkreisels beim Europaviertel gefunden - unweit der Angelika-Machinek-Straße.

Gelände zum Sperrgebiet erklärt

Laut Evakuierungsplan der Feuerwehr lag das Sperrgebiet überwiegend im Rebstockwald und nur wenige Häuser waren betroffen. Dennoch mussten die Anwohner in dieser Straße ihre Häuser verlassen, ebenso Anwohner eines Hauses in der Felix-Kracht-Straße.

In der Viktoria-Luise-Schule wurde eine Betreuungsstelle eingerichtet.