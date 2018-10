Weltkriegsbombe in Frankfurt erfolgreich entschärft

Einsatzkräfte haben in der Nacht eine Weltkriegsbombe im Frankfurter Europaviertel erfolgreich entschärft. Die Sperrzone wurde aufgehoben, Anwohner konnten in ihre Häuser zurückkehren.

Videobeitrag Hinweis: Keine Videowiedergabe möglich. Bitte aktivieren Sie Javascript oder deaktivieren Sie Tools, die die Scriptausführung im Browser unterbinden. Ihr Browser unterstützt keine Videos im MP4/H.264-Format. Video zum Video Weltkriegsbombe in Frankfurt wird entschärft [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Erleichterung im Frankfurter Europaviertel: Die Bombenentschärfung wurde in der Nacht zum Dienstag ohne Zwischenfälle beendet. Experten des Kampfmittelräumdienstes machten die 125-Kilo-Bombe kurz nach 1 Uhr morgens unschädlich, wie die Feuerwehr per Twitter vermeldete.

"Das ging schnell und wir hatten Glück - der Bodenzünder hat sich schnell gelöst aus der Bombe", berichtete René Bennert vom Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen. Bei dem so genannten Kopfzünder sei es schwieriger gewesen: "Weil er so stark deformiert war, mussten wir ein bisschen nachhelfen – aber im Grunde genommen ist die Entschärfung super gelaufen."

Alle Absperrungen wurden aufgehoben. Die rund 16.000 Anwohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren. Sie hatten ihre Wohnungen bis 20 Uhr verlassen müssen. Für sie war eine Betreuungsstelle in der Messehalle 5 eingerichtet worden. Rund 1.200 Menschen nahmen das Angebot nach Angaben der Frankfurter Feuerwehr wahr. Der Kampfmittelräumdienst hatte den Evakuierungsradius auf 700 Meter um die Fundstelle der Weltkriegsbombe festgelegt.

In einer Messehalle fanden die Betroffenen der Evakuierung Zuflucht. Bild © hessenschau.de

US-Fliegerbombe unschädlich gemacht

Die 125-Kilo-Bombe wurde am Montag bei Bauarbeiten auf einem Gelände in der Europa-Allee im Europaviertel im Frankfurter Gallus nahe der Messe gefunden. Es handelt sich laut Kampfmittelräumdienst um eine US-Fliegerbombe.

Rettungskräfte stehen an einer der gesperrten Zufahrten zum Europaviertel. Bild © picture-alliance/dpa

Der Beginn der Entschärfungsarbeiten hatte sich um rund eineinhalb Stunden von 23 Uhr in der Nacht zum Dienstag auf 0.20 Uhr verzögert. Ursache dafür war, dass noch einige hilfsbedürftige Personen aus der Sperrzone gebracht werden mussten, so die Polizei. Aber es wurden auch noch weitere Personen in dem Gefahrengebiet angetroffen.

Von der Entschärfung waren auch S-Bahnen und Regionalzüge betroffen, weil die Strecke im Bereich des Westbahnhofs ab 22 Uhr gesperrt wurde. Auch die Strecke zwischen "Frankfurt Galluswarte“ und "Frankfurt West" war zwischenzeitlich gesperrt. Nach Angaben einer Bahnsprecherin konnte der reguläre Betrieb kurz nach der Bombenentschärfung wieder aufgenommen werden.

Im September 2017 riesige Evakuierungs-Aktion

Ende September 2017 hatte ein Bombenfund im Frankfurter Westend für die größte Evakuierung der deutschen Nachkriegsgeschichte gesorgt: Rund 60.000 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen, damit der Blindgänger mit 1,4 Tonnen Sprengstoff entschärft werden konnte.