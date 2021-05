Baustelle am Glauburgbunker im Frankfurter Nordend: Hier kam die 500-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg ans Tageslicht. Bei den Bauarbeiten wurde der Zünder des Blindgängers beschädigt, weshalb er unverzüglich gesprengt werden sollte.

Weltkriegsbombe in Frankfurt kurz nach Mitternacht gesprengt

Die 500 Kilo schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg, die bei Bauarbeiten im Frankfurter Nordend gefunden wurde, ist kurz nach Mitternacht kontrolliert gesprengt worden. Ob es zu Schäden im direkten Umfeld gekommen ist, ist noch unklar.

Innerhalb eines halben Tages mussten die Stadt Frankfurt, das Regierungspräsidium Darmstadt mit dem Kampfmittelräumdienst, Polizei und Feuerwehr am Mittwoch eine der größten Evakuierungen in der jüngsten Zeit organisieren und umsetzen. 25.000 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen.

Am Mittag waren in der Schwarzburgstraße im Nordend Bauarbeiter auf eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gestoßen. Der 500 Kilo schwere Sprengkörper wurde kurz nach Mitternacht gesprengt - eine Entschärfung schien nicht möglich. Wann genau gesprengt werden sollte, blieb lange unklar. Um kurz vor 22 Uhr meldete die Polizei, man rechne damit, dass die Bombe gegen Mitternacht gesichert und die Sperrzone geräumt und kontrolliert sei. Ab dem Zeitpunkt könne innerhalb einer halben Stunde gesprengt werden, sagte ein Sprecher des Regierungspräsidiums. Gegen 23 Uhr teilte die Polizei mit, dass nur noch wenige der insgesamt 200 nötigen Liegend- und Sitzendtransporte durchgeführt würden, 99 Prozent des Gebiets seien geräumt. Nach Mitternacht ging es dann mit der Sprengung ganz schnell.

Das war auch nötig, denn die Zeit drängte, wie ein Feuerwehrsprecher vor Ort erklärte. Der Zünder war offenkundig beschädigt, daher bestand akute Explosionsgefahr. "Das ist diesmal anders als bei anderen Bomben", sagte er. Ein Entfernen des Zünders würde die 500-Kilo-Bombe wahrscheinlich zur Explosion bringen. Im direkten Umkreis müsse auch mit Schäden gerechnet werden.

Dieter Schwetzler vom Kampfmittelräumdienst erklärte, das Besondere an dieser Bombe sei, dass sie einen Langzeitzünder besitze: "Das heißt, dass eine Bombe, die so eine Bezündung besitzt, jederzeit zur Wirkung kommen kann - alleine schon durch Temperaturschwankungen. Das größere Problem ist, dass der Kopf des Zünders abgeschert ist. Das Innenleben ist noch vorhanden, also der vorgespannte Schlagbolzen ist noch da." Der Experte sprach davon, dass "Gefahr im Verzuge" sei.

Viereinhalb Kilo Sprengstoff bringen Bombe zur Detonation

Zur Vorbereitung der Sprengung wurde die Bombe über Stunden hinweg mit Tonnen von Sand überschüttet. Dafür fuhren 70 Lastwagen mit je 30 Tonnen vor und kippten ihre Ladung auf die Baustelle am Glauburgbunker, wo der Blindgänger aufgetaucht war. Die letzte Lieferung mit Sand und Erde wurde gegen 23.30 Uhr aufgeschüttet. An der Bombe sei eine Ladung von viereinhalb Kilogramm Sprengstoff angebracht worden, mit dem diese dann gezündet werde, sagte eine Sprecherin des für den Kampfmittelräumdienst in Hessen zuständigen Regierungspräsidiums Darmstadt.

Der Sand und danach noch große Tanks voller Wasser sollen die Bombe so beschweren, dass die Druckwelle bei der Sprengung nach unten ins Erdreich abgeleitet wird. Damit soll das Ausmaß der Schäden in der Umgebung verringert werden.

Bei einer vergleichbaren kontrollierten Sprengung in München wurde eine Bombe mit Stroh zugedeckt - mit dem Ergebnis, dass es sich entzündete und die Umgebung teils ins Brand steckte. Damals gingen sehr viele Fensterscheiben von umliegenden Häusern zu Bruch.

Busse bringen Evakuierte zu Sammelstellen

Bewohnerinnen und Bewohner in einem Radius von 700 Metern rund um den Fundort mussten ihre Häuser verlassen. In dem Gefahrenbereich lag auch das Bürgerhospital. Ein Teil des Krankenhauses musste geräumt werden, wie ein Kliniksprecher sagte. Patienten wurden dafür in andere Gebäudeteile verlegt.

Weitere Informationen Bürgertelefon Menschen, die einen Transport benötigen, sollen sich beim Frankfurter Bürgertelefon unter der 069/212111 melden oder sich online registrieren. Ende der weiteren Informationen

Die Evakuierung der Sperrzone lief am Nachmittag an. Polizisten, Feuerwehrleute und Rettungsdienste baten die rund 25.000 Bewohnerinnen und Bewohner zum Teil mit Lautsprecherdurchsagen, ihre Wohnungen zu verlassen, und informierten über Sammelpunkte. Der größte befindet sich in der Eissporthalle in Bornheim. Von verschiedenen Haltestellen im Nordend fahren Busse zur Eissporthalle. Dort hielten sich gegen Mitternacht rund 600 Menschen auf.

Die Feuerwehr rief auf Twitter alle Menschen in der Evakuierungszone dazu auf, den Bereich zügig zu verlassen. Weit über 300 Helferinnen und Helfer seien im Einsatz.

Für von Corona betroffene Menschen, die sich in Quarantäne befinden, gibt es in der Eissporthalle eine separate Betreuungsstelle. Da die Rückkehr in die Wohnungen voraussichtlich erst nach der Sperrstunde möglich sein wird, die um 22 Uhr beginnt, ist die Ausgangssperre vorübergehend ausgesetzt.

Straßen gesperrt, Busse und Bahnen umgeleitet

Polizeiautos sperren den Alleenring nahe der Fundstelle der Weltkriegsbombe ab. Bild © Marie-Cathérine Fromm (hr)

Rund um den Fundort wurden Straßensperren errichtet. Der Verkehr auf der A66 wird an der Zeppelinallee abgeleitet. Auch der Öffentliche Nahverkehr ist betroffen. Die Straßenbahnlinien 12 und 18 sowie die U5 werden teilweise umgeleitet. Details dazu nennt die Frankfurter Verkehrsgesellschaft (VGF) auf ihrer Homepage . Gleiches gilt laut RMV für die Buslinien 30, 32 und 36.

