Die unweit der Frankfurter Messe entdeckte Weltkriegsbombe muss wahrscheinlich kontrolliert gesprengt werden. 20.000 Anwohner mussten die Sperrzone heute Morgen verlassen.

Der Fundort des Blindgängers liegt in der Angelika-Machinek-Straße zwischen dem Rebstock-Park und dem Katharinenkreisel im Frankfurter Westen. Die 500 Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg wurde am Montagvormittag bei Bauarbeiten entdeckt, wie Polizei, Feuerwehr und Ordnungsamt der Stadt mitteilten. Das Gelände befindet sich einen Steinwurf von der Messe sowie der angrenzenden A648 entfernt.

20.000 Anwohnerinnen und Anwohner sollten ihre Wohnungen im Sperrgebiet am Montag bis 9 Uhr verlassen. Polizei und Stadtpolizei müssen den zu räumenden Bereich noch kontrollieren. Ein Sprecher der Polizei sagte, er rechne damit, dass dies bis 12 Uhr dauern könnte. Erst danach könnten die eigentlichen Arbeiten des Kampfmittelräumdienstes beginnen, so die Einsatzkräfte.

Derzeit ist noch nicht sicher, ob die Bombe entschärft werden kann oder kontrolliert gesprengt werden muss. Der Kampfmittelräumdienst teilte dem hr aber mit, es deute alles darauf hin, dass der Blindgänger gesprengt werden muss.

Große Mengen Sand nötig

Die Einsatzkräfte rechneten bereits im Vorfeld mit aufwendigen Arbeiten. "Aufgrund von Bauart und Zustand der großen amerikanischen Fliegerbombe könnten die Maßnahmen des Kampfmittelräumdienstes dieses Mal länger dauern", hieß es in einer Mitteilung vom Montag.

Sprengmeister Alexander Majunke sagte, die Bombe sei stark mit Dreck verkrustet. Dieser könne erst nach der Evakuierung entfernt werden. Erst dann werde der Zünder sichtbar.

Sollte eine Sprengung der Bombe nötig sein, müsse diese mit großen Mengen Sand bedeckt werden, um "Schäden an umliegenden Gebäuden möglichst gering zu halten", teilte die Feuerwehr mit. Eine unkontrollierte Detonation würde "massive Schäden an Gebäuden und eine große Gefahr für Menschenleben bedeuten". Notwendige Schutzmaßnahmen am Fundort seien bereits am Montag angelaufen.

Wegen der enormen Sprengkraft wurde der Sicherheitsradius auf 1.000 Meter festgelegt. In der Sperrzone liegen auch ein Pflegeheim und die Leitwarte des Energieversorgers Mainova. Der Öffentliche Nahverkehr sollte ebenfalls eingestellt werden, die A648 gesperrt werden.

S-Bahnen, Straßenbahnen und Busse betroffen

Wie lange die Sperrungen und Evakuierungen andauern werden, ist unklar. Die Deutsche Bahn rechnet für die betroffenen S-Bahnen damit, dass dies zwischen 11.30 Uhr und 17 Uhr der Fall sein wird. In diesem Zeitraum wird der Verkehr der Linien S3 und S4 zwischen Frankfurt-Hauptbahnhof und Frankfurt-Rödelheim in beiden Richtungen ohne Halt umgeleitet. Die Züge der S5 aus Richtung Friedrichsdorf (Hochtaunus) enden vorzeitig in Frankfurt-Rödelheim und wenden dort.

Im Frankfurter Stadtgebiet fahren zudem die Straßenbahnen der Linie 17 sowie mehrere Buslinien zwischen 9 und 17 Uhr nur eingeschränkt. Eine Übersicht bietet die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) hier .

Externer Inhalt Externen Inhalt von Esri (Notfallkarte) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Esri (Notfallkarte). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von Esri (Notfallkarte) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Esri (Notfallkarte). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. Esri (Notfallkarte)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

In der Frankfurter Ballsporthalle wurde für Betroffene eine Notunterkunft bereitgestellt. Wer Hilfe beim Verlassen seiner Wohnung benötigt, konnte sich beim eigens eingerichteten Bürgertelefon (069/212-111) melden. Die Hotline steht weiterhin zur Verfügung.