An dieser Stelle an der Alten Brücke in Frankfurt liegt die Bombe im Main, am Sonntag muss der rote Bereich evakuiert werden. Bild © hr/ Tobias Lübben

Die vor wenigen Tagen im Main in Frankfurt entdeckte Weltkriegsbombe soll am Sonntag unter Wasser gesprengt werden. Es gibt dann vermutlich eine Wasserfontäne zu sehen.

Im Erfolgsfall kann auf eine Bergung und Entschärfung der Weltkriegsbombe verzichtet werden, wie das Regierungspräsidium Darmstadt am Freitag auf hr-Anfrage mitteilte.

Bei der Entschärfung wird der Kampfmittelräumdienst aus Rheinland-Pfalz seine hessischen Kollegen unterstützen. Der technische Leiter der Behörde in Rheinland-Pfalz erklärte, die Bombe werde am Sonntagvormittag zunächst in die Fahrrinne des Mains in Frankfurt gezogen, weil dort das Wasser tiefer sei und die Explosion dämpfe. Dann bringe ein Taucher eine kleine Sprengladung an der Bombe an. Diese werde dann ferngezündet und so werde die Bombe zur Detonation gebracht.

20 Meter hohe Wasserfontäne erwartet

Wellen oder Splitterflug seien nicht zu erwarten, dafür aber eine über 20 Meter hohe Wasserfontäne. 2012 war auf ähnliche Weise eine 125-Kilogramm-Weltkriegsbombe in Münster im Dortmund-Ems-Kanal gesprengt worden. Die Entschärfung hatte sich wegen zahlreicher Schaulustiger in der Sperrzone immer wieder verzögert.

In Frankfurt war die 250 Kilo schwere US-amerikanische Weltkriegsbombe am vergangenen Dienstag bei einer Tauchübung an der Alten Brücke entdeckt worden. Rund um den Fundort haben Polizei, Kampfmittelräumdienst und Stadt eine Evakuierungs- und eine Schutzzone festgelegt : Anwohner in der Evakuierungszone (rot) müssen bis Sonntagmorgen um 8 Uhr ihre Häuser verlassen.

Im roten Bereich wird evakuiert, im gelben Bereich gelten besondere Verhaltensweisen. Bild © Polizei Frankfurt

600 Menschen betroffen

Betroffen sind etwa 600 Menschen in den jeweils ersten Häuserreihen. Der Bereich wird anschließend von der Polizei kontrolliert. Wer seine Bleibe verlassen muss, findet im Ratskeller des Rathauses am Römer vorübergehend Zuflucht.

Bewohner der gelb markierten Bereiche befinden sich in der Schutzzone, hier gelten besondere Verhaltensweisen:

Fensterbereiche zur Mainseite sollen gemieden werden

Fenster und Türen müssen geschlossen bleiben

Der Aufenthalt im Freien ist während der Evakuierungszeit verboten

Weitere Informationen Bürgertelefon und Betreuungsstelle Das Bürgertelefon der Frankfurter Feuerwehr hat die Nummer 069-212-111. Wer bei der Evakuierung Hilfe benötigt, wird gebeten, sich vorab dort zu melden. Eine Betreuungsstelle für von der Evakuierung betroffenen Menschen wird es im Ratskeller im Römer geben. Ende der weiteren Informationen

Bild © hessenschau.de

