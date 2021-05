Weltkriegsbombe in Frankfurt wird am Abend gesprengt - Schäden erwartet

Bauarbeiter haben in Frankfurt eine 500 Kilo schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Weil sie offenbar beschädigt ist, soll sie noch am Abend gesprengt werden. Die Evakuierung läuft. Die Einsatzkräfte rechnen mit Schäden im direkten Umfeld.

In der Schwarzburgstraße im Frankfurter Nordend sind Bauarbeiter auf eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gestoßen. Es handelt sich nach Polizeiangaben um einen 500 Kilo schweren Sprengkörper. Dieser ist scharf und soll deswegen noch am Mittwochabend gesprengt werden. Wann genau, steht noch nicht fest.

Die Zeit dränge aber, sagte ein Feuerwehrsprecher vor Ort. Der Zünder sei offenkundig beschädigt, daher gebe es eine akute Explosionsgefahr. "Das ist diesmal anders als bei anderen Bomben", sagte er. Ein Entfernen des Zünders würde die 500-Kilo-Bombe wahrscheinlich zur Explosion bringen. Im direkten Umkreis müsse auch mit Schäden gerechnet werden.

4,5 Kilo Sprengstoff bringen Bombe zur Detonation

Für die Sprengung wird die Bombe mit einer Menge Sand überschüttet, um den Sprengradius zu verkleinern. Dafür würden Dutzende von Lkw-Ladungen mit Sand benötigt. An der Bombe werde eine Ladung von 4,5 Kilo Sprengstoff angebracht, mit dem diese dann gezündet wird, sagte eine Sprecherin des für den Kampfmittelräumdienst in Hessen zuständigen Regierungspräsidiums Darmstadt.

Lastwagen mit Sand warten vor der Fundstelle der Weltkriegsbombe in der Glauburgstraße in Frankfurt. Bild © Danielo Romano

Bewohnerinnen und Bewohner in einem Radius von 700 Metern rund um den Fundort müssen ihre Häuser verlassen. In dem Gefahrenbereich liegt auch das Bürgerhospital. Ein Teil der Klinik muss geräumt werden. Patienten werden dafür in andere Gebäudeteile verlegt.

Insgesamt seien 25.000 Menschen betroffen. Die Evakuierungsmaßnahmen liefen am Nachmittag an. Wann die eigentlichen Sprengarbeiten beginnen können, und wie lange diese dauern werden, konnte die Feuerwehr am frühen Abend noch nicht sagen. Einsatzkräfte baten Anwohner mit Lautsprecherdurchsagen, ihre Wohnungen zu verlassen, und informierten über Sammelpunkte. Der größte liegt in der Eissporthalle in Bornheim.

Menschen, die einen Transport benötigen, sollen sich beim Frankfurter Bürgertelefon unter der 069/212111 melden oder sich online registrieren. Für von Corona betroffene Menschen, die sich in Quarantäne befinden, wird nach Angaben der Polizei noch eine Unterbringungsmöglichkeit geschaffen.

Straßen gesperrt, Busse und Bahnen umgeleitet

Die Schwarzburgstraße und zwei umliegende Straßen wurden abgesperrt. Bewohnerinnen und Bewohner, die unterwegs waren, konnten zunächst nicht in ihre Häuser zurückkehren.

Polizeiautos sperren den Alleenring nahe der Fundstelle der Weltkriegsbombe ab. Bild © Marie-Cathérine Fromm (hr)

Die Polizei sperrte außerdem die nahegelegene Verkehrsader Friedberger Landstraße ab der Höhe Gießener Straße stadteinwärts. Der Verkehr auf der A66 wird an der Zeppelinallee abgeleitet. Weitere Straßensperrungen sollen folgen, wie die Polizei auf Twitter meldete.

Auch der Öffentliche Nahverkehr ist betroffen. Die Straßenbahnlinien 12 und 18 sowie die U5 werden teilweise umgeleitet. Details dazu nennt die Frankfurter Verkehrsgesellschaft (VGF) auf ihrer Homepage . Gleiches gilt laut RMV für die Buslinien 30, 32 und 36.

Bürgerinnen und Bürger sollen sich selbst informieren

Der Fundort des Blindgängers liegt an der Vorderseite eines ehemaligen Luftschutzbunkers (Glauburgbunker), in dem bis 2016 das Explora-Museum untergebracht war.

Die Feuerwehr rief alle Frankfurter, die im Umfeld der Schwarzburgstraße wohnen, dazu auf, sich aktiv über das weitere Vorgehen zu informieren und die Informationen an Nachbarn weiterzugeben.