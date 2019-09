Fliegerbombe in Frankfurt entdeckt [Audioseite]

Weltkriegsbombe wird am Donnerstag entschärft

Fund in Frankfurt-Riederwald

Im Frankfurter Stadtteil Riederwald haben Arbeiter eine Weltkriegsbombe entdeckt. Für die Entschärfung soll am Donnerstag ein Gebiet von 500 Metern rund um den Fundort geräumt werden.

Die Weltkriegsbombe wurde bei Bauarbeiten an der Lahmeyerbrücke gefunden, wie die Feuerwehr am Mittwochabend auf Twitter mitteilte. Die Fußgängerbrücke führt über Bahnschienen. Die Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg sei abgesichert und befinde sich in einer stabilen Lage. Nach hr-Informationen handelt es sich um eine 50-Kilo-Bombe.

Fundort der Bombe zwischen Frankfurt-Riederwald und -Fechenheim. Bild © Google Maps

Die Bombe soll am Donnerstagabend entschärft werden. Bis 18 Uhr soll dafür nach hr-Informationen voraussichtlich ein Gebiet im Umkreis von 500 Metern rund um den Fundort evakuiert werden. Wie viele Menschen betroffen sind, war zunächst unklar. Die Weltkriegsbombe liegt in etwa zwischen den Stadtteilen Riederwald und Fechenheim nahe der Hanauer Landstraße - zwischen zwei Gewerbegebieten, Bahnschienen und Kleingärten.

Gegen 23 Uhr am Donnerstag sollen Entschärfung und Evakuierung abgeschlossen sein. Genaueres will die Feuerwehr noch bekannt geben.

Immer wieder Bombenfunde

Erst im Juli war im Frankfurter Ostend eine 500-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt und entschärft worden. Rund 16.500 Menschen mussten dafür ihre Wohnungen vorübergehend verlassen.

Im September 2017 war nach dem Fund einer tonnenschweren Bombe die größte Evakuierungsaktion in Frankfurt nach dem Krieg gestartet worden. Mehr als 60.000 Menschen waren betroffen. Auch der Hessische Rundfunk im Dornbusch wurde damals geräumt.

Sendung: hr-iNFO, 18.09.2019, 19.00 Uhr