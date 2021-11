Radius der Evakuierungszone zur Bombenentschärfung in Friedewald.

Radius der Evakuierungszone zur Bombenentschärfung in Friedewald. Bild © Polizeidirektion Hersfeld-Rotenburg

Weltkriegsbombe in Friedewald gefunden - Entschärfung am Donnerstag

Im osthessischen Friedewald ist eine Weltkriegsbombe entdeckt worden. Sie soll am Donnerstag entschärft werden. Mehrere hundert Einwohner müssen ihre Häuser verlassen.

Die Bombe in Friedewald (Hersfeld-Rotenburg) sei am Mittwoch bei Gartenarbeiten entdeckt worden, teilte die Polizei mit. Es handele sich um einen 40 Kilo schwere Weltkriegsbombe. Der Fundort ist demnach ein Privatgrundstück in der Straße "Große Hohle".

Die Bombe sei gesichert und befinde sich in einer stabilen Lage. Die Entschärfung plant die Stadt für Donnerstagmittag. Dann müsse ein Gebiet im Radius von 300 Metern um den Fundort evakuiert sein. Wie viele Menschen betroffen sind, meldete die Polizei nicht, aber nach Ansicht einer entsprechenden Karte dürfte es sich um mehrere hundert handeln. Die Evakuierung beginnt am Donnerstagmorgen. Bis 10 Uhr sollen alle, die das selbstständig können, ihre Häuser verlassen haben.

Die Dauer der Entschärfung steht noch nicht fest. Für die Betroffenen wird ein Bürgertelefon eingerichtet. Am Einsatztag wird es während den Einsatzmaßnahmen zu Straßensperrungen und Verkehrsbehinderungen rund um den Fundort kommen.