Bombenentschärfung in Friedewald [Audioseite]

Weltkriegsbombe in Friedewald gefunden - Evakuierung läuft

Nach dem Fund einer Weltkriegsbombe im osthessischen Friedewald hat die Evakuierung des betroffenen Bereichs begonnen. Mehrere hundert Einwohner müssen ihre Häuser verlassen.

Die Bombe in Friedewald (Hersfeld-Rotenburg) sei am Mittwoch bei Gartenarbeiten entdeckt worden, teilte die Polizei mit. Es handele sich um einen 45 Kilo schwere Weltkriegsbombe. Der Fundort ist demnach ein Privatgrundstück in der Straße "Große Hohle".

Die Bombe sei gesichert und befinde sich in einer stabilen Lage. Die Entschärfung plant die Stadt für Donnerstagvormittag ab 11 Uhr. Dann müsse ein Gebiet im Radius von 300 Metern um den Fundort evakuiert sein. Rund 700 Menschen sind nach Angaben der Polizei davon betroffen.

In diesem Garten liegt die 45 Kilo schwere Bombe in Friedewald. Bild © hr/Carsten Gohlke

Angrenzende Bundesstraße gesperrt

Die Evakuierung begann am Donnerstagmorgen um 9 Uhr. Bis 10 Uhr sollten alle, die das selbstständig können, ihre Häuser verlassen haben. Auch ein Alten- und Pflegeheim musste evakuiert werden, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Die Dauer der Entschärfung steht noch nicht fest. Für die Betroffenen wurde ein Bürgertelefon und eine Betreuungsstelle eingerichtet. Es kommt auch zu Straßensperrungen und Verkehrsbehinderungen rund um den Fundort. Die angrenzende B62 wurde ab 10 Uhr gesperrt, eine Umleitung eingerichtet.

Früherer Standort für mobile Kanonen

Bei der Bombe handelt es sich um eine amerikanische Splitterbombe. Bereits in den 1970er-Jahren wurde in Friedewald ein ähnlicher Blindgänger gefunden, wie der örtliche Heimatverein berichtete. Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges habe Friedewald zunehmend unter Beschuss gestanden, da in und um den Ort sogenannte Haubitzen, mobile Kanonen auf Rädern, positioniert waren.