Fliegerbombe in Hanau - 5.000 Menschen müssen aus ihren Häusern

Entschärfung am Freitag

Bauarbeiter sind in Hanau auf eine Weltkriegsbombe gestoßen. Vor der Entschärfung am Freitag wird ein Gebiet mit mehreren tausend Bewohnern evakuiert. Auch der Verkehr ist beeinträchtigt.

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Fliegerbombe in Hanau gefunden [Audioseite] Ende des Audiobeitrags

Bei Bauarbeiten auf einem Grundstück in der Bruchköbeler Landstraße in Hanau-Nordwest ist am Donnerstag eine Weltkriegsbombe gefunden worden.

Die 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg wird am Freitag vom Kampfmittel-Räumdienst entschärft, teilte die Stadt Hanau mit. Zunächst hatte man gehofft, die Bombe abtransportieren zu können. Weil dies nicht möglich war, werde sie nun vor Ort unschädlich gemacht.

Kitas und Schulen geschlossen - Entschärfung nachmittags

Mit der Entschärfung soll nach Auskunft der Polizei ab 14 Uhr begonnen werden. Dafür werden ab 7 Uhr morgens die Gebäude im Umkreis von 700 Metern evakuiert.

Rund 5.000 Menschen sind von der Evakuierung betroffen. Kitas und vier Schulen bleiben geschlossen. Betroffen sind demnach neben dem Gymnasium Hohe Landesschule auch die Erich-Kästner-Schule, die Eugen-Kaiser-Schule und die Kaufmännischen Schulen. Auch die Kinderburg Fallbach und die Kindertagesstätte Nord-West bleiben geschlossen.

Die Stadt richtet in der Willi-Rehbein-Halle und in der Mehrzweckhalle Mittelbuchen Aufenthaltsräume für die Menschen ein, die ihre Wohnungen verlassen müssen.

Verkehr umgeleitet - Bürgertelefon geschaltet

Das von der Räumung betroffene Gebiet ist auch für den gesamten Straßenverkehr gesperrt. So sind ab 7 Uhr die Ausfahrt Hanau-Nord der A66 sowie die Bundesstraße 45 in Richtung Innenstadt geschlossen. Auch die Maintaler Straße, der Alte Rückinger Weg sowie die Oderstraße können nach Angaben der Stadt nicht befahren werden. Der Verkehr von Stadt- und Regionalbussen werde ab 7 Uhr umgeleitet.

Bei Rückfragen ist das Bürgertelefon der Stadt Hanau unter der Nummer 06181 / 6764117 geschaltet. Dorthin sollen sich auch Hilfsbedürftige wenden, die selbständig nicht ihre Wohnung verlassen können.

Sendung: hr-iNFO, 06.06.2019, 19:30 Uhr