Weltkriegsbombe in Hanau entdeckt - Sprengung am Abend

Auf der Baustelle des Pioneer Park in Hanau ist eine Bombe gefunden worden. Rund 7.000 Anwohner müssen für die anstehende Sprengung ihre Häuser verlassen.

Auf dem Gelände der ehemaligen Pioneer-Kaserne in Hanau ist am Montag eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Die 250 Kilogramm schwere Bombe solle noch am Abend kontrolliert gesprengt werden, teilte die Stadt mit. Weil sich an der Bombe ein Langzeitzünder befinde, könne sie nicht entschärft werden.

Um den Fundort wurde ein Sicherheitsbereich von 1.000 Metern abgesperrt . Angaben der Stadt zufolge sind bis zu 6.800 Menschen betroffen. Die Evakuierung hat bereits begonnen. Der zu räumende Bereich darf nicht mehr betreten werden.

Wegen der Sprengung sei mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen, teilte die Stadt mit. Mehrere Straßen mussten gesperrt werden. Auch der Zugverkehr zwischen Frankfurt und Fulda ist derzeit unterbrochen.

Auf dem Areal der früheren Kaserne entsteht ein neuer Stadtteil (Pioneer Park). Auf der Großbaustelle wurden bereits mehrere Weltkriegsbomben gefunden. Erst Ende Juli wurde dort ein Blindgänger entschärft.

Weitere Informationen Bürgertelefon der Stadt Hanau Das Bürgertelefon der Stadt Hanau erreichen Anwohner unter 06181 / 676 602 000. Dort sollen sich auch Hilfsbedürftige melden, die ihre Wohnung nicht selbstständig verlassen können. Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-iNFO, 14.09.2020, 19 Uhr