Weltkriegsbombe in Hanau gefunden - Entschärfung am Dienstag

Im Hanauer Stadtteil Wolfgang ist zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Am Dienstagabend soll sie entschärft werden. Rund 700 Menschen können in dieser Zeit nicht in ihre Wohnungen.

Auf dem ehemaligen Pioneer-Kasernengelände in Hanau ist erneut eine 50-Kilo-Weltkriegsbombe gefunden worden. Am Dienstagabend soll sie entschärft werden. Deswegen müssen Anwohner in einem Radius von 300 bis 500 Metern um die Fundstelle ihre Wohnungen verlassen, wie die Stadt Hanau am Montag mitteilte. Betroffen seien Anwohner der Forsthausstraße und der August-Bebel-Straße. Betroffen sind etwa 700 Menschen.

Am Dienstag ist ab 16 Uhr keine Zufahrt zu diesen Straßen mehr möglich. Ab 17 Uhr beginnt die Polizei, die Häuser zu evakuieren. Anwohner können im Bürgerhaus Wolfgang unterkommen. Pendler, die nicht mehr nach Hause kommen, können ihr Auto auf dem Parkplatz "Argonnerpark" abzustellen und mit einem Bus zum Bürgerhaus zu fahren. Die Polizei will am Montagabend um 18 und um 20 Uhr sowie am Dienstagmorgen mit Lautsprecherdurchsagen auf die notwendige Evakuierung hinweisen, wie sie weiter erklärte.

Weitere Informationen Bürgertelefon Bei Rückfragen ist am Montag von 18 bis 23 Uhr und am Dienstag ab 6 Uhr das Bürgertelefon der Stadt Hanau unter der Nummer 06181 - 6764117 geschaltet. Dorthin sollen sich auch Hilfsbedürftige wenden, die selbständig nicht ihre Wohnung verlassen können. Ende der weiteren Informationen

Die Aschaffenburger Straße werde am Dienstag ab 19 Uhr ab Brüning Straße bis zur Kreuzung Ernst-Barthel-Straße gesperrt. Auch die Bundesstraße 43a werde ab 19 Uhr ab Anschlussstelle Hanau Hauptbahnhof in Richtung Hanauer Kreuz und in Richtung Dieburg ab Anschlussstelle Hanau-Wolfgang gesperrt. Der Bahnverkehr auf der Strecke Frankfurt-Fulda werde für die Zeit der Evakuierung gestoppt. Der Verkehr von Stadt- und Regionalbussen werde ebenfalls umgeleitet.

Sendung: hr-iNFO, 30.09.2019, 17 Uhr