Weltkriegsbombe in Hanau entdeckt

Sprengung am Abend

Auf einem Firmengelände in Hanau ist erneut eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Eine Gemeinschaftsunterkunft muss geräumt werden. Es ist der dritte Bombenfund binnen zwei Monaten in der Stadt.

Bei Sondierungsarbeiten auf einem ehemaligen Firmengelände ist in Hanau eine etwa 50 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Wie die Stadt am Mittwoch mitteilte, wollten Experten des Kampfmittelräumdienstes den Sprengkörper noch am Abend entschärfen.

Für die Dauer der Entschärfung wurde ein Sicherheitsbereich im Radius von rund 300 Metern um die Fundstelle festgelegt. Nach Angaben der Polizei müssen etwa 400 Menschen ihre Wohnungen verlassen.

Rückkehr gegen 21 Uhr geplant

Betroffen sind vor allem Bewohnerinnen und Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft Sportsfield. Sie würden mit Bussen in ein Bürgerhaus gebracht, hieß es von der Stadt. Die Bewohner sollen, wenn die Bombe planmäßig entschärft werden kann, voraussichtlich gegen 21 Uhr in ihre Unterkünfte zurückkehren können.

Die Zufahrt zu den Einzelhändlern und Gastronomiebetrieben rund um die Brüningstraße wird demnach für etwa zwei Stunden nicht möglich sein. Von der Evakuierung betroffen ist auch ein Gleis, das überwiegend für den Güterverkehr genutzt wird. Die Züge würden über andere Gleise umgeleitet, so die Stadt.

Zwei Sprengungen im März

Zuletzt war der Kampfmittelräumdienst in Hanau zweimal im März im Einsatz. Damals musste eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe kontrolliert gesprengt werden, wenige Tage später mussten wegen der Entschärfung einer 500 Kilogramm schweren Weltkriegsbombe etwa 17.000 Menschen ihre Häuser und Wohnungen verlassen.

