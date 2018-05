Weltkriegsbombe in Kassel entschärft

250-Kilo-Blindgänger Weltkriegsbombe in Kassel entschärft

Eine 250 Kilo schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist in der Kasseler Karlsaue entschärft worden. Der Blindgänger war bei Bauarbeiten gefunden worden. Rund 300 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen.

Der Fundort der Weltkriegsbombe in der Kasseler Karlsaue Bild © Feuerwehr Kassel

Mit einer sogenannten Raketenklemme ist am Dienstagabend in Kassel eine 250-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden.

"Gefahr gebannt!", twitterte die Stadt gegen 19.50 Uhr. Der Kampfmittelräumdienst habe die Bombe erfolgreich entschärft. "Nach und nach werden die abgesperrten Bereiche rund um die Karlsaue wieder freigegeben."

Stadt Kassel @StadtKassel „Herzlichen Dank an Kampfmittelräumdienst, Feuerwehr, @Polizei_NH und Rettungsdienst. Durch die gute Zusammenarbeit ist die Lage nach dem Fund der #Weltkriegsbombe sehr professionell gemeistert worden“, so Oberbürgermeister Christian Geselle und Brandschutzdezernent Dirk Stochla.

Der britische Blindgänger war am Nachmittag bei Bauarbeiten in der Karlsaue gefunden worden. Er lag im Bereich der Museumslandschaft in der Nähe des Auebads.

Die Bombe hatte nach Angaben der Stadt drei Zünder. Bei der Entschärfung per Raktetenklemme gab es drei Explosionen, die aber keine Gefahr bedeuteten. Eine Raketenklemme war auch bei der Entschärfung der 1,4-Tonnen-Bombe in Frankfurt im vergangenen September zum Einsatz gekommen.

Wohnungen, Auebad und Kunsthochschule betroffen

Von der Entschärfung betroffen war ein Gebiet im Radius von 700 Metern um die Fundstelle. Bis zu 300 Menschen mussten laut Polizei ihre Wohnungen verlassen. Auch das Auebad an der Fulda und die Kunsthochschule der Kasseler Uni waren betroffen.

Per Twitter wurden auch Menschen, die sich in der Karlsaue aufhielten, aufgefordert, das Gebiet zu verlassen. Die Evakuierung war gegen 19.30 Uhr abgeschlossen. Eine Turnhalle am Auepark wurde als Betreuungsstelle eingerichtet.

Sendung: hr-iNFO, 08.05.2018, 18.00 Uhr