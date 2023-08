Weltkriegsbombe in Kassel soll wohl am Freitag gesprengt werden

Bei Bauarbeiten ist in Kassel eine 500 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe gefunden worden. Nach hr-Informationen soll der Blindgänger voraussichtlich am Freitag kontrolliert gesprengt werden.

Im Kasseler Stadtteil Rothenditmold ist am Donnerstagnachmittag in einer Baugrube eine 500 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe entdeckt worden. Nach Angaben der Stadt Kassel befindet sie sich auf dem Gelände des Mercedes-Benz-Werks.

Der Kampfmittelräumdienst sei vor Ort, um mit dem Krisenstab der Stadt das weitere Vorgehen zu klären. "Man trifft jetzt die Entscheidung, welche Gebäude im Umkreis evakuiert werden", sagte Kassels Oberbürgermeister Sven Schoeller (Grüne) dem hr. "Es besteht kein Grund zur Panik." Schoeller sagte dem hr, man gehe davon aus, dass der Blindgänger im Laufe des Freitags unschädlich gemacht werde.

Entschärfung offenbar nicht möglich

Nach hr-Informationen soll die Bombe kontrolliert gesprengt werden, da eine Entschärfung nicht möglich ist. Demnach soll die Bombe dafür zunächst umgelagert und mit Sand abgedeckt werden. Am Donnerstag waren bereits mehrere mit Sand beladene Lkw zu beobachten, die auf das Werksgelände fuhren. Bei der Sprengung wird mit einer heftigen Druckwelle gerechnet.

Die Größe des Sperrgebiets um die Bombe ist noch nicht festgelegt. Im Laufe des Donnerstagabends sollen laut Schoeller weitere Informationen bekanntgegeben werden.

Marienkrankenhaus bereitet Evakuierung vor

Im nahegelegenen Marienkrankenhaus laufen bereits die Vorbereitungen auf die anstehende Evakuierung, die voraussichtlich am Freitagvormittag beginnen soll. "Wir müssen nur die dem Fundort zugewandten Gebäudeteile räumen", sagte der Ärztliche Direktor Thomas Lüsebrink am Abend dem hr. Die aktuell rund 150 Patienten könnten allesamt in anderen Bereichen der Klinik - dem sogenannten Sprengschatten - untergebracht werden. Verlegungen in andere Krankenhäuser seien nicht nötig.

Sämtliche für Freitag geplanten Operationen wurden bereits abgesagt. Die OP-Säle werden für die Unterbringung der Intensivpatienten benötigt, wie Lüsebrink erläuterte. "Geplante Entlassungen von Patienten werden bereits vorgezogen", so der Ärztliche Direktor weiter.

