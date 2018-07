In einer Baugrube in der Kasseler Westendstraße ist eine Weltkriegsbombe gefunden worden. (Archivbild)

In Kassel ist bei Bauarbeiten eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Noch am Montag soll sie entschärft werden. Anwohner im direkten Umkreis müssen ihre Wohnungen verlassen.

Am Montagvormittag ist bei Bauarbeiten in der Kasseler Westendstraße eine 125 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe gefunden worden. Die Fundstelle der Fliegerbombe liegt in einem Wohngebiet, ein Sicherheitsbereich wurde eingerichtet. Die Bombe soll noch am Montag entschärft werden.

Anwohner müssen Häuser verlassen

Die Feuerwehr erklärte in einer Mitteilung, dass Anwohner, "die direkt auf die Baugrube schauen können", ihre Wohnungen während der Entschärfung verlassen müssen. Alle, die sich in diesem Bereich aufhalten oder wohnen, sollten sich auf eine Evakuierung vorbereiten.

Fundort der Bombe in einer Baugrube in der Westendstraße 1. Bild © google.maps

Wann genau die Bombe entschärft werden soll und wieviele Menschen von der Evakuierung betroffen sind, war am Mittag noch unklar. Anlieger, die keine "Sichtbeziehung" zu der Baugrube in der Westendstraße 1 haben, dürfen laut Feuerwehr in ihren Häusern bleiben. Die Westendstraße ist derzeit zwischen Friedrich-Ebert-Straße und Königstor für den Verkehr gesperrt. Der Fundort liegt rund einen Kilometer vom Kasseler Hauptbahnhof entfernt.

Schon am Montagmorgen hatte es Alarm in Kassel gegeben: Ein herrenloser Werkzeugkoffer, der zwischen Staatsanwaltsschaft und Amtsgericht stand, sorgte dafür, dass Sprengstoffexperten des LKA alarmiert wurden. Umiegende Büros wurden geräumt. Für die Dauer der Untersuchung war die angrenzende Frankfurter Straße zwischen Fünffensterstraße und Friedrichsplatz in beide Richtungen für den Verkehr gesperrt. Der Koffer entpuppte sich als harmlos, der Inhalt war eine eine Handkreissäge, wie die Polizei mitteilte.