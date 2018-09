Weltkriegsbombe in Kasseler Innenstadt wird am Abend entschärft

Bauarbeiter haben in der Kasseler Innenstadt eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Sie soll am Abend entschärft werden. Es kommt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, Anwohner müssen ihre Wohnungen verlassen.

Auf einer Großbaustelle an der Fünffensterstraße, Ecke Ständeplatz in der Kasseler Innenstadt sind Arbeiter am Mittwochvormittag auf eine englische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gestoßen. Der Sprengkörper ist laut Feuerwehr etwa 70 Zentimeter lang und 114 Kilogramm schwer.

Sie soll voraussichtlich ab 19 Uhr entschärft werden, wie die Feuerwehr Kassel mitteilte. Ein Bereich mit einem Radius von 350 Metern rund um die Fundstelle wird geräumt. Bewohner werden dazu ihre Wohnungen verlassen müssen.

Die Karte zeigt Ort des Bombenfundes in Kassel und den Radius der Sperrzone Bild © hessenschau.de

Verkehrsbehinderungen

Noch ist unklar, wie viele Menschen von der Räumung betroffen sind. Rund um den Ständeplatz befinden sich viele Geschäfte aber auch Wohnungen.

"Ab sofort ist aufgrund der nötigen Straßensperrungen mit erheblichen Verkehrsbehinderungen im dortigen Bereich zu rechnen", teilte die Polizei mit. Der öffentliche Personen- und Nahverkehr sei ebenfalls von der Sperrung betroffen.