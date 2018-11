Nach dem Fund einer Weltkriegsbombe in Hanau hat die Evakuierung begonnen. Schulen bleiben geschlossen, auch der Bahnverkehr ist beeinträchtigt. In Limburg war am Abend eine zweite Fliegerbombe erfolgreich entschärft worden.

Die Entschärfung in Hanau geht nach dem Bombenfund am Donnerstag erst am Freitagmittag los, weil das benötigte Spezialgerät, ein Wasserschneider, am Abend noch in Limburg im Einsatz war. "Von der Bombe geht derzeit keine Gefahr aus", sagte ein Polizeisprecher. Es handele sich um eine 500-Kilo-Bombe, sagte ein Stadtsprecher am Abend dem hr. Sie wurde bei Kanalbauarbeiten auf dem Gelände der ehemaligen Pioneer-Kaserne gefunden.

Die Entschärfung soll am Freitag um 13 Uhr starten. Gegen 9 Uhr leiteten Polizei und Feuerwehr die Evakuierung ein. Rund um den Fundort soll laut Polizei eine Zone im Umkreis von 1.000 Metern evakuiert werden. In dem Gebiet leben nach Angaben der Stadt etwa 5.600 Menschen. Da sich ein großer Teil der Anwohner tagsüber nicht dort aufhält, geht die Stadt davon aus, dass etwa 2.000 Bewohner ihre Häuser und Wohnungen verlassen müssen. Busse sollen die betroffenen Anwohner in die Lindenauhalle bringen, wo sie versorgt werden.

Die Bombe wurde auf dem Gelände der ehemaligen US-Pioneer-Kaserne gefunden. Bild © hessenschau.de

Schulen und Kitas geschlossen, Bahnverkehr beeinträchtigt

Während der Evakuierung und der Entschärfung bleiben die Schulen und Kitas in der Sperrzone geschlossen. Auch der Verkehr wird beeinträchtigt: Der Nah- und Bahnverkehr wird unterbrochen, die Straßen rund um den Einsatzort sind gesperrt.

Auf dem Areal der ehemaligen Kaserne ist ein Wohnprojekt geplant, das einen Schwerpunkt auf bezahlbaren Wohnraum legt. Die Kaserne wurde 1937 errichtet und war von 1945 bis 2008 eine Einrichtung der US-Streitkräfte. Die Fertigstellung des "Pioneer Parks" ist bis 2023 geplant.

Weitere Informationen Diese Schulen und Kitas bleiben in Hanau geschlossen, diese Straßen gesperrt Geschlossen bleiben den gesamten Freitag über diese Schulen und Kitas nach Angaben der Stadt Hanau:

Robinson-Schule

Elisabeth-Schmitz-Schule

Kindertagesstätten Old Argonner, Wolfgang und Sportsfield

Betriebs-Kindertagesstätte Umicore Kids

Voll gesperrt wird gegen 12 Uhr die B43a von der Abfahrt Hanau-Hafen bis zur Abfahrt Hanau-Wolfgang und umgekehrt.

Ebenso ist der Bereich im Umkreis von 1.000 Metern um den Einsatzort nicht befahrbar.

Stadt- und Regionalbusse fahren ab 11.30 Uhr nicht mehr. Es gibt keine Ersatzstrecken, teilte die Stadt mit.

Ab 11.30 Uhr ist auch der Bahnverkehr auf den Strecken Hanau-Fulda und Hanau-Friedberg betroffen.

Bei Rückfragen ist das Bürgertelefon der Stadt Hanau unter der Nummer 06181/6764117 geschaltet.

Dorthin sollen sich auch Hilfsbedürftige wenden, die selbständig nicht ihre Wohnung verlassen können. Ende der weiteren Informationen

Gleich zwei Weltkriegsbomben sind am Donnerstag in Hessen gefunden worden: außer in Hanau noch eine in Limburg. Dort entdeckten Beuarbeiter gegen 9.30 Uhr auf einem Firmengelände in einem Gewerbegebiet eine Fliegerbombe, wie die Polizei mitteilte. Der etwa 250 Kilogramm schwere Blindgänger sei anschließend auf ein anderes Firmengelände an der parallel verlaufenden Industriestraße verlagert worden.

Rund um den Fundort wurde ab 18.20 Uhr eine Zone mit einem Durchmesser von 300 Metern evakuiert. Die Entschärfung begann wie geplant um 20 Uhr - gegen 21.30 Uhr war alles vorbei, die Sperrungen wurden wieder aufgehoben. Davon waren ohnehin nur wenige Wohnhäuser betroffen.

Wie die Bundespolizei Koblenz auf Twitter mitteilte, kam es auch zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr, weil die Bombe in der Nähe des Bahnhofs Limburg gefunden worden sei. Dort fahren Regionalbahnen. Für den Zeitraum der Entschärfung werde die Abschnitt zwischen dem Limburger Stadtteil Staffel und Diez gesperrt. Der Regionalverkehr in Richtung Frankfurt war nicht betroffen.