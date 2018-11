Auf einem Firmengelände an der Limburger Industriestraße wird am Abend eine Fliegerbombe entschärft.

Auf einem Firmengelände an der Limburger Industriestraße wird am Abend eine Fliegerbombe entschärft. Bild © Klaus-Dieter Häring

In Limburg und Hanau sind Weltkriegsbomben gefunden worden. Die Bombe in Limburg nahe dem Bahnhof soll noch am Abend entschärft werden, die in Hanau auf dem Gelände der ehemaligen Pioneer-Kaserne am Freitag. In beiden Städten kommt es zu Evakuierungen.

Zwei Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg wurden am Donnerstag in Limburg und Hanau gefunden.

Die in Limburg wurde gegen 9.30 Uhr bei Bauarbeiten auf einem Firmengelände in einem Gewerbegebiet entdeckt, wie die Polizei mitteilte. Der etwa 250 Kilogramm schwere Blindgänger sei anschließend auf ein anderes Firmengelände an der parallel verlaufenden Industriestraße verlagert worden. Dort soll die Bombe ab 20 Uhr entschärft werden. Rund um den Ort wird demnach ab 18.30 Uhr eine Zone mit einem Durchmesser von 300 Metern evakuiert.

Es sind nur wenige Wohnhäuser betroffen. Der Kampfmittelräumdienst begann unterdessen mit der Arbeit. Per Gabelstapler fuhren die Mitarbeiter Sandsäcke zur Bombe. Die Experten hoffen, um 22 Uhr die Entschärfung erfolgreich beendet zu haben.

Wie die Bundespolizei Koblenz auf Twitter mitteilte, kommt es auch zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr, weil die Bombe in der Nähe des Bahnhofs Limburg gefunden worden sei. Dort fahren Regionalbahnen. Für den Zeitraum der Entschärfung werde die Abschnitt zwischen dem Limburger Stadtteil Staffel und Diez gesperrt. Der Regionalverkehr in Richtung Frankfurt ist nicht betroffen.

Die ICE-Schnellstrecke Frankfurt-Köln verläuft über den Bahnhof Limburg-Süd, der vom Fundort der Bombe weit entfernt und ebenfalls nicht betroffen ist.

500-Kilo-Bombe in Hanau

Bei dem Fund in Hanau handelt es sich um eine 500-Kilo-Bombe, sagte ein Sprecher der Stadt am Abend dem hr. Sie wurde bei Kanalbauarbeiten auf dem Gelände der ehemaligen Pioneer-Kaserne gefunden. Die Entschärfung solle am Freitag um 13 Uhr beginnen. Um 7 Uhr beginnt die Evakuierung. Rund um den Fundort soll laut Polizei eine Zone mit einem Durchmesser von 1.000 Metern evakuiert werden.

Die Entschärfung kann erst am Freitagmittag beginnen, weil das benötigte Spezialgerät, ein Wasserschneider, am Donnerstagabend noch in Limburg im Einsatz ist. "Von der Bombe geht derzeit keine Gefahr aus", sagte ein Polizeisprecher. Auf dem Areal der ehemaligen Kaserne ist ein Wohnprojekt geplant, das einen Schwerpunkt auf bezahlbaren Wohnraum legt. Die Kaserne wurde 1937 errichtet und war von 1945 bis 2008 eine Einrichtung der US-Streitkräfte. Die Fertigstellung des "Pioneer Parks" ist bis 2023 geplant.