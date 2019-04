Die Bombe in Wiesbaden soll am Donnerstag entschärft werden (Archivbild).

Die Bombe in Wiesbaden soll am Donnerstag entschärft werden (Archivbild). Bild © Karte: Stadt Wiesbaden

Weltkriegsbomben in Wiesbaden und Frankfurt gefunden

Evakuierung in Wiesbaden-Bierstadt

In Wiesbaden ist eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Am Donnerstagabend soll sie entschärft werden - über 3.000 Anwohner müssen dann ihre Wohnungen räumen. Auch in der Frankfurter Innenstadt wurde eine Fliegerbombe entdeckt. Sie liegt im Main.

Der Fundort in Wiesbaden-Bierstadt. Bild © Michael Seeboth (hr)

Im Wiesbadener Stadtteil-Bierstadt ist eine 250 Kilo Weltkriegsbombe gefunden worden. Sie soll am Donnerstagabend gegen 19 Uhr entschärft werden. Dafür ist eine Evakuierung der umliegenden Gebäude notwendig. Der Radius für die Räumung betrage 700 Meter. Zwischen 3.000 bis 3.500 Bewohner sind betroffen, sagte René Bennert vom Kampfmittelräumdienst dem hr. Sie müssen am Nachmittag ihre Häuser verlassen. Auch zwei Altersheime und ein Kindergarten liegen im betroffenen Bereich.

Weitere Informationen Ein Bürgertelefon ist am Donnerstag ab 6 Uhr erreichbar: 0611/319090. Menschen, die nicht mobil sind und einen Transport benötigen, können sich bereits ab Mittwoch zwischen 18.00 und 23.00 Uhr unter der Nummer melden. Ende der weiteren Informationen

Für Menschen, die nicht bei Freunden oder Angehörigen unterkommen können, werde eine Betreuungsstelle eingerichtet, teilte die Feuerwehr mit. Auch die Bundesstraße 455 wird im Evakuierungsbereich ab 18 Uhr voll gesperrt sein. Die Stadt Wiesbaden hat eine genaue Karte des Evakuierungsbereiches erstellt .

Entdeckt wurde die Bombe bei vorbereitenden Arbeiten in einem potenziellen Neubaugebiet, wie Stadtsprecher Ralf Munser sagte. Um die Lage zu erörtern, sei ein Krisenstab zusammengetreten, sagte Stadtsprecherin Ilka Gilbert-Rohlke.

Der rote Bereich in Wiesbaden-Bierstadt muss am Donnerstagnachmittag geräumt werden. Bild © Stadt Wiesbaden/ geoportal

259-Kilo Bombe im Frankfurter Main

Auch in der Frankfurter Innenstadt ist eine Weltkriegsbombe entdeckt worden. Auch sie wiegt 250 Kilogramm und liegt im Main, ob sie gefährlich ist, war am Mittwochnachmittag noch unklar. Der Fundort der Bombe ist nahe der Alten Brücke. Ein Zünder der Bombe sei noch intakt, ein zweiter nicht mehr, sagte am Mittwoch eine Sprecherin der Bereitschaftspolizei.

Für Schiffsverkehr teils gesperrt

An dieser Stelle an der an der Alten Brücke liegt die Bombe im Main. Bild © hr/ Tobias Lübben

Bei Arbeiten an der Alten Brücke war die Bombe bereits am Dienstag entdeckt worden, der Schiffsverkehr auf dem Main wurde zwischen der Schleuse Offenbach und Griesheim zwischenzeitlich gesperrt. Zunächst war unklar, um was es sich bei dem Gegenstand handelt.

Am Mittwochvormittag wurde der Main dann noch einmal für den Schiffsverkehr gesperrt, damit Taucher der Wasserschutzpolizei und des Kampfmittelräumdienstes den Fund genauer untersuchen konnten. Sie stellten fest, dass es sich um eine amerikanische Weltkriegsbombe handelte. Am Nachmittag wurde der Main für die Schiffahrt zunächst wieder frei gegeben.

