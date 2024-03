Soldaten in Nordrhein-Westfalen überwachten den Wiedereintritt eines ausrangierten Batteriepakets der ISS in die Erdatmospäre

Offensichtlich gab es keine Komplikationen beim Wiedereintritt eines alten Batteriepaketes der ISS in die Erdatmosphäre. In Hessen wurden nach ersten Erkenntnissen keine besondere Phänomene beobachtet.

Weltraumschrott über Hessen – keine Gefahr

Mehrere Warnapps hatten am späten Freitagnachmittag noch einmal die Umlaufbahn des Weltraumschrotts korrigiert. In Hessen überquerte das Batteriepaket der Internationalen Raumstation ISS um 19.19 Uhr die nördlichen Landkreise Waldeck-Frankenberg, Werra-Meißner und Kassel (mit Stadt). Laut Bundesamt für Katastrophenschutz war das der einzige Überflug über Hessen.

In den sozialen Netzwerken wurden Videos vermeintlicher Bruchstücke am Himmel gepostet – meist ein Lichtstreif, ein heller Schweif. Verifiziert sind die Fotos und Videos nicht.

Die Polizei in Nordhessen meldete auf hr-Nachfrage bislang weder besondere Beobachtungen noch Anrufe aufgeregter Anwohner. Eine Gefahr für Deutschland war schon im Vorfeld vom Bundesamt als unwahrscheinlich angesehen worden, da sich der Batterieblock beim Eintritt in die Atmosphäre zerlegen sollte.

Schrott-Masse von 2,6 Tonnen

Um 19.21 Uhr sei das Paket von Westen kommend in 139 Kilometer Höhe über die Mitte Deutschlands geflogen, teilte das Weltraumlagezentrum der Bundeswehr im niederrheinischen Uedem mit. Nach weiteren Informationen des Weltraumlagezentrums soll es keinen weiteren Überflug über Deutschland geben. Das Paket sollte demnach um 20.17 in den Atlantik stürzen. "Entwarnung für Deutschland", teilten die Fachleute über die Plattform X mit.

Laut dem Bundesamt für Katastrophenschutz handelte es sich um eine etwa zwölf Kubikmeter große Plattform mit Batteriepaketen. Sie war vor drei Jahren von der ISS abgetrennt worden und umkreiste seitdem die Erde. Das Objekt hat der Behörde zufolge eine Masse von 2,6 Tonnen.

Weniger hessische Landkreise betroffen

Möglich seien "Leuchterscheinungen oder die Wahrnehmung eines Überschallknalls", hatte das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) im Vorfeld mitgeteilt. Möglich sei auch, "dass Teile der Batteriepakete den Wiedereintritt überstehen und die Erdoberfläche erreichen können".

Am Vortag waren in den Warnmeldungen weitere hessische Landkreise genannt, die am späten Freitagnachmittag nicht mehr aufgeführt wurden.

Hintergrund: hr-Raumfahrtexperte Dirk Wagner über den ISS-Weltraumschrott

Weltraumschrott ist ein wachsendes Problem in der Raumfahrt. Ausgediente Satelliten und Millionen von Schrottteilen ziehen im erdnahen Orbit ihre Bahnen. Durch die zunehmende Privatisierung der Raumfahrt steigt auch die Zahl der Schrottteile im All an.

Raumfahrtagenturen wie ESA und Nasa tüfteln an Strategien, das Problem in den Griff zu bekommen. Eine Lösung ist, ausgediente Raumfahrzeuge gezielt in der Erdatmosphäre verglühen zu lassen. Erst kürzlich stürzte ein Satellit über dem Nordpazifik ab.

