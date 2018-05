200 Meter tief in Schlucht gestürzt Weltreise eines Radlers aus Freigericht endet in Mexiko tödlich

Ein 43-Jähriger ist auf seiner Weltreise per Fahrrad tödlich verunglückt. Der Mann aus Freigericht und sein polnischer Mitreisender stürzten in Mexiko in eine 200 Meter tiefe Schlucht.

Eine Reisefoto von Holger H. aus Alaska. Bild © Screenshot/ www.razon.com.mx

Die Leiche des Mannes aus Freigericht im Main-Kinzig sei zusammen mit der Leiche eines polnischen Radfahrers an einem Abhang nahe San Cristóbal de las Casas in Mexiko entdeckt worden, teilte die Staatsanwaltschaft von Chiapas mit.

Eines der Opfer sei als Krzysztof C. aus Polen identifiziert worden. Er galt gemeinsam mit dem 43 Jahre alten Holger H. aus Freigericht seit zwei Wochen als vermisst.

Die zweite geborgene Leiche passt laut Staatsanwaltschaft zur Beschreibung des 43-jährigen Hessen. Die beiden Toten seien auf Kilometer 158 der Landstraße nach Ocosingo geborgen worden. Am Unglücksort fanden die Ermittler offenbar auch das Fahrrad, mit dem H. unterwegs war.

Radfahrer stürzten in 200 Meter tiefe Schlucht

Die Ermittler gehen davon aus, dass H. und sein Begleiter auf der gefährlichen Strecke die Kontrolle über ihre Räder verloren haben und in die Tiefe stürzten. Die Schlucht, die sich zwischen den Städten San Cristóbal und Ocosingo befinde, sei etwa 200 Meter tief und die Straße sehr schmal, sagte Staatsanwalt Arturo Liévano. "Das ist eine sehr unfallträchtige Gegend."

Die beiden Männer waren auf Weltreise und durchquerten zuletzt Mexiko mit dem Fahrrad. Im Süden des Landes verlor sich Mitte April ihre Spur. H.s Bruder veröffentlichte daraufhin einen Hilfsappell via Facebook.

Die Vermisstenmeldung auf Facebook. Bild © Screenshot/ https://www.facebook.com/BUSQUEDA.HOLGERFRANZ/

62.000 Kilometer in 34 Ländern zurückgelegt

H. hatte vor vier Jahren eine Fahrradtour um die Welt begonnen und bereits 62.000 Kilometer in 34 Ländern zurückgelegt, wie die Zeitung "La Razón " berichtete.

Die mexikanischen Behörden arbeiteten eng mit der deutschen und der polnischen Botschaft zusammen, sagte Staatsanwalt Liévano. Aus dem Auswärtigen Amt in Berlin hieß es am Samstag, der Fall sei bekannt. Die deutsche Botschaft in Mexiko-Stadt stehe in Kontakt mit den örtlichen Behörden und den Angehörigen des Betroffenen.