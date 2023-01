Ein Pilotversuch an zwei hessischen Schulen für Türkisch-Unterricht ist im laufenden Schuljahr bislang auf geringes Interesse gestoßen.

Lediglich an einer Schule in Kassel sei ein Kurs für Türkisch als zweite Fremdsprache zustande gekommen, hieß es vom Kultusministerium am Freitag. Es gebe sieben Teilnehmer. An der zweiten Pilotschulen Lollar (Gießen) hätten sich mit nur zwei Interessenten zu wenige Schüler gemeldet.