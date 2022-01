Untersuchungen des Regierungspräsidiums Darmstadt auf der US- Airbase in Wiesbaden-Erbenheim haben weniger che-mische Verschmutzungen als erwartet gezeigt.

Dies teilte die Behörde am Freitag mit. Es ging um per- und polyfluorierte Chemikalien (PFC) aus Löschschaum. Diese können bei kontinuierlichem Kontakt Krebs hervorrufen. Untersucht wurde das Grundwasser in einem Teil des Areals - weitere Tests folgen.