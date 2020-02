Im vergangenen Jahr hat es im deutschen Flugverkehr weniger Zwischenfälle mit Drohnen gegeben.

Die Deutsche Flugsicherung registrierte 125 Behinderungen, wie aus einer aktuellen Auswertung hervorgeht. Das waren 33 weniger als im Jahr zuvor. Mit 28 Drohnensichtungen war erneut Frankfurt als größter deutscher Flughafen am häufigsten betroffen. Als Behinderung wird bereits die Sichtung einer Drohne durch einen Piloten gewertet. In Deutschland sind Drohnenflüge in der Nähe von Start- und Landebereichen von Flughäfen verboten.