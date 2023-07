Die Zahl der Verkehrsunfälle mit E-Scootern ist in Frankfurt 2022 deutlich gesunken.

Es seien 353 Unfälle registriert worden und damit rund 18,5 Prozent weniger als im Vorjahr, teilte die Polizei am Dienstag mit. 200 Menschen wurden dabei verletzt, 38 von ihnen erlitten schwere Verletzungen. Fahrradunfälle hingegen stiegen um 8,3 Prozent auf knapp 1100 Unfälle in 2022 an.