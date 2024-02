Landwirte in ihren Traktoren auf dem Weg zum Flughafen

Landwirte protestieren am Frankfurter Flughafen

Seit dem frühen Samstagmorgen protestieren Bauern rund um den Frankfurter Flughafen - allerdings mit deutlich weniger Traktoren als geplant. Passagiere müssen sich dennoch auf Beeinträchtigungen bei der Anreise einstellen.

Landwirte protestieren mit Traktoren-Korso am Flughafen Frankfurt

Mit hunderten Traktoren protestieren Landwirte seit den frühen Morgenstunden des Samstags laut hupend rund um das Gelände des Frankfurter Flughafens. Die Proteste sollen bis in den Nachmittag hinein andauern.

Deutlich weniger Traktoren als angemeldet

Die Bauern sind seit 6 Uhr unterwegs, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Die Beteiligung an den Protesten fiel geringer aus als angenommen: Zunächst ging die Polizei am Morgen von rund 700 Traktoren aus, die sich auf den Weg gemacht hätten. Im Laufe des Vormittags korrigierte ein Sprecher die Zahl aber deutlich auf etwa 400 nach unten. Rund 2.000 Traktoren waren angemeldet.

Bauern protestieren rund um den Flughafen

Der Demonstrationszug soll rund um den Flughafen führen. "Nördlich des Frankfurter Flughafens gegen den Uhrzeigersinn westlich um den Flughafen herum über Mörfelden zur Cargo City Süd und nach einem U-Turn wieder zurück im Uhrzeigersinn. Die Rundfahrt endet Richtung Schwanheim", teilte der hessische Bauernverband mit.

Flughafen als symbolischen Ort gewählt

Zu den Protesten aufgerufen hatte der Regionalbauernverband Wetterau-Frankfurt. Den Flughafen wählten die Landwirte dabei nicht zufällig aus. Es gehe bei dem Protest nicht mehr nur um Agrardiesel, sondern um fairen Wettbewerb: "Was für die Luftfahrt gilt, muss auch für uns Bauern gelten: Nach wie vor wird Flugbenzin nicht besteuert, weil damit ein Wettbewerbsnachteil für die deutsche Luftfahrt verbunden wäre."

Der Flughafen und der Cargo-Bereich stünden symbolisch für die Einbindung der deutschen Wirtschaft und Landwirtschaft in globale Lieferketten und Märkte. Die Ampel-Koalition hat ihre Sparpläne bei der Landwirtschaft für den Haushalt 2024 bereits abgeschwächt. Die Steuervergünstigungen beim Agrardiesel sollen demnach nicht auf einen Schlag enden, sondern in den nächsten Jahren schrittweise auslaufen.

Bauern-Protest: Flughafen-Betreiber warnt Passagiere

Im Zuge der Proteste ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Die Bundesstraßen 43 und 44, der Airportring sowie die Anschlussstelle Zeppelinheim der A5 sind laut Behörden besonders von Beeinträchtigungen und Sperrungen betroffen.

Der Bauernverband betonte, dass er nicht den Frankfurter Flughafen blockieren wolle. "Die Route der Rundfahrt wurde mit der Fraport und der Polizei abgestimmt", sagte ein Sprecher.

Der Flughafenbetreiber Fraport bittet Passagiere, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen oder für die Anreise im Auto mehr Zeit einzuplanen. "Bitte achten Sie bei der Anfahrt frühzeitig auf Umleitungsbeschilderungen und Verkehrshinweise", teilte das Unternehmen mit.