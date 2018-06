Schuhe, Handtaschen, Bekleidung: Das Frankfurter Luxusgeschäft "Boutique 1" hat Kunden jahrelang mit gefälschten Markenartikeln betrogen. Die Betreiberin sitzt bereits in Haft. Für Geschädigte ist es jedoch nicht leicht, wieder an ihr Geld zu kommen.

Im Inneren des ehemaligen Frankfurter Luxusgeschäfts "Boutique 1" in der Alten Rothofstraße an der Ecke zur Goethestraße ist es dunkel, die Auslage ist leer, der Eingang vergittert. Hinter dem Verkaufstresen stehen ungeöffnete Champagnerflaschen, in einer Sitzecke liegen durchgeblätterte Modezeitschriften.

Bis vor kurzem wurden hier Luxus-Artikel von Gucci, Prada und anderen Nobel-Marken zu verlockend günstigen Preisen verkauft, inzwischen ist der Laden geschlossen.

Ausnahmslos alle Waren gefälscht

Denn die Sache hatte einen Haken: Sämtliche Luxusartikel wie Handtaschen, Schuhe oder Kleidungsstücke, die in der "Boutique 1" für meist mehrere tausend Euro über den Ladentisch gingen, waren gefälscht, wie hessenschau.de erfuhr.

Die 38 Jahre alte Boutique-Betreiberin sitzt bereits in Untersuchungshaft, hatte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitgeteilt. Die Inhaberin zweier weiterer Läden in Frankfurt war schon 2016 ins Visier der Polizei geraten. Weitere Angaben zur Hauptbeschuldigten machten die Ermittler nicht.

Die Namen der beiden anderen Boutiquen wollte die Staatsanwaltschaft auch auf mehrfacher Nachfrage nicht nennen, dabei sollen sich Geschädigte bei der Polizei melden. Nur soviel verrieten die Ermittler: Ein Geschäft befand sich in Frankfurt in der Berliner Straße, das andere am Frankfurter Flughafen im Bereich des Sheraton Hotels.

Der Manager des Sheraton-Hotels bestätigte hessenschau.de, dass sich im Eingangsbereich eine Luxusboutique eingemietet hatte. Der Vertrag sei jedoch Ende letzten Jahres ausgelaufen, seitdem ist der Laden geschlossen.

Boutique trat unter verschiedenen Namen auf

In der Alten Rothofstraße wurden Hinweise zur Inhaberin auf der vergitterten Eingangstür der "Boutique 1" durch ein Werbeschild verdeckt. Der Name des Ladens steht weder an der Fassade noch an der Tür. Über den Schaufenstern prangt nur ein großes "I", das auch als "1" interpretiert werden kann. Die "Boutique 1" trat zuvor auch unter den Namen "I-Boutique" und "I-Fashionstore" auf.

"I" oder "1"? Bild © hessenschau.de/Julian Moering

Das Geschäft, das sich in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Nobelläden von Prada, Gucci, Versace und Co. befindet, ist bereits seit ungefähr vier Wochen geschlossen, wie eine Verkäuferin eines benachbarten Herrenausstatters hessenschau.de bestätigte. Das deckt sich in etwa mit dem Zeitpunkt der Durchsuchungen der Polizei Ende Mai, bei denen hunderte Schuhe, Lederwaren und Kleidungsstücke sichergestellt wurden.

Wer sein Geld zurück will, muss klagen

Da tatsächlich alle verkauften Artikel Plagiate waren, heißt das auch: Jeder Kunde, der in der "Boutique 1" eingekauft hat, wurde betrogen. Auf der Facebook-Seite von hessenschau.de meldeten sich mehrere angeblich betrogene Kunden und schilderten ihre Erfahrungen. Doch auch wenn der Sachverhalt eindeutig ist, müssen Betroffene noch einige Hürden nehmen, bevor sie ihr Geld zurückfordern können.

Zuerst müssen sie sich mit der gekauften Ware bei der Polizei melden und eine Strafanzeige wegen Betrugs und Verstoßes gegen das Markengesetz erstatten. Die Polizei beschlagnahmt dann die gefälschte Ware und vernichtet sie umgehend. Wer jedoch sein Geld wiederhaben will, muss gerichtlich gegen die Inhaberin vorgehen.