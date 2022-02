In einer Werkstatthalle in Biebesheim (Groß-Gerau) ist am Samstagmorgen ein Feuer ausgebrochen.

Der Brand wurde laut Polizei durch Funkenflug bei Schweißarbeiten ausgelöst. Als die Feuerwehr eintraf, stand bereits die gesamte Halle in Flammen.

Insgesamt 120 Einsatzkräfte umliegender Feuerwehren konnten das Feuer aber zügig löschen. Der Schaden beträgt rund 90.000 Euro.