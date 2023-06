Werkstatt in Lauterbach brennt

In der Lauterbacher Innenstadt (Vogelsberg) ist am Montagnachmittag in einer Autowerkstatt ein Brand ausgebrochen.

Anwohner sollten Türen und Fenster geschlossen halten. Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt. Verletzt wurde offenbar niemand.