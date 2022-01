Unbekannte sind in der Nacht zum Freitag in eine Baustelle in Rüsselsheim eingebrochen und haben Stromkabel im Wert von 10.000 Euro gestohlen.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, verschafften sich die Täter vermutlich mit einem Fahrzeug Zugang auf das umzäunte Gelände und brachen dort anschließend vier Bautüren auf. Die Beamten suchen Zeugen.