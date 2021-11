Die Salzbelastung der Weser soll bis 2024 von jetzt 2.310 auf 1.580 Milligramm Chlorid pro Liter gesenkt werden.

Darauf verständigten sich am Donnerstag die für den Wasserschutz zu- ständigen Ministerien der sieben Länder, die an der Flussgebietseinheit Weser beteiligt sind - darunter auch Hessen. Der Düngemittelhersteller K+S leitet Salzabwässer in die Werra, einen der beiden Hauptquellflüsse der Weser.