Nach dem kurzen Wintereinbruch klettern die Temperaturen endlich wieder. Am Wochenende wird es sogar richtig warm. Zu mehr als einem kurzem Frühlings-Intermezzo reicht es aber erst mal nicht.

Wann wird's mal wieder richtig Frühling? Der März lässt sich bisher bitten. Zwar kratzten die Temperaturen am vergangenen Wochenende schon mal kurz an der 20-Grad-Marke. Kurz darauf zeigte die Kurve aber wieder nach unten, am Mittwoch schneite es in weiten Teilen Hessens sogar.

Nach einer frostigen Nacht mit bis zu -6 Grad zeigt sich am Donnerstag immerhin wieder die Sonne, und es wird milder. Auf den Bergen sind bis zu 8 Grad drin, in Südhessen bis zu 13 Grad.

Wenn der Wind zum Wochenende hin wieder auf Südwest dreht, wird er noch wärmere Temperaturen vom Atlantik nach Hessen pusten: Für Freitag und Samstag sind Höchsttemperaturen von bis zu 19 Grad vorhergesagt - sogar mit einigen Sonnenstunden.

Neue Woche mild, aber durchwachsen

Es bleibt aber bei diesem kurzen Frühlings-Intermezzo: "Der Sonntag wird wieder wechselhafter mit mehr Wolken als Sonne", sagt hr-Meteorologe Mark Eisenmann. Auch Gewitter seien möglich.

Zum Start in die neue Woche ändere sich nicht viel. Es gehe durchwachsen weiter, örtlich könne es regnen. Immerhin: Nachtfrost sei erst mal kein Thema mehr, so Eisenmann. "Die Temperaturen bleiben eher auf der milden Seite."

Mehrere Glätteunfälle am Mittwoch

Nachdem am Mittwoch kalte Luft "polaren Ursprungs" von der Nordsee bis nach Hessen gekommen war und für einen spätwinterlichen Morgen gesorgt hatte, gab es in verschiedenen Regionen Einschränkungen im Verkehr.

In Südost- und Osthessen sowie im Lahn-Dill-Kreis berichteten die Polizeipräsidien von Glätteunfällen. In Freigericht (Main-Kinzig) kam eine Mutter mit zwei Kindern mit ihrem Auto von der Fahrbahn ab. Alle drei wurden verletzt. Zur Schwere der Verletzungen machte die Polizei noch keine Angaben.

In Teilen Hessens war auch der Busverkehr beeinträchtigt. Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) meldete wetterbedingte Ausfälle und Verspätungen im Rheingau-Taunus-Kreis, Hochtaunuskreis, Vogelsbergkreis, Main-Taunus-Kreis und im Landkreis Gießen.

"Schnee nicht ganz auszuschließen"

Ungewöhnlich sei ein solcher kurzer Kälteeinbruch nicht, betont hr-Meteorologe Eisenmann. "Das Auf- und Ab ist für diese Übergangsjahreszeit normal - je nachdem, woher die Luft kommt."

War es das dann mit dem Winter in Hessen? Eisenmann will sich noch nicht festlegen. Ganz auszuschließen sei es nicht, dass Schnee und Glätte noch einmal zurückkehren, meint er.

Freitag und Samstag sollten also nach Möglichkeit ausgenutzt werden - wer weiß, was der März in der zweiten Monatshälfte noch in petto hat.

