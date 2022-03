Klarer Himmel und viel Sonnenschein - Hessen steht ein frühlingshaftes Wochenende bevor. Vor allem der Sonntag verspricht seinem Namen alle Ehre zu machen.

Der Frühling hält sich in diesem Jahr anscheinend streng an den Zeitplan. Pünktlich zum kalendarischen Frühlingsstart am 20. März steht Hessen das erste echte Lenz-Wochenende bevor. Auch wenn sich der Start am Samstag noch etwas verhalten gestaltet - oder besser gesagt: verhangen.

Im Prinzip sonnig aber...

"Wir haben prinzipiell Hochdruckwetter", erklärt hr-Wetterexperte Tim Staeger. Im Prinzip bedeutet das: Klarer Himmel und viel Sonnenschein. "Doch da gibt es noch einen kleinen Störenfried in Form eines sogenannten Höhentiefs".

Die kältere Luft in höheren Schichten führt dazu, dass sich am Samstag nach einem sonnigen Tagesstart der Himmel in weiten Teilen Hessen zuzieht. Ein kühler Wind aus Nordosten treibt die Wolken vor allem über den Süd- und Ostteil des Landes.

Im Norden hingegen bleibt der Wolkenvorhang löchrig und die Frühlingssonne gibt schon mal einen Vorgeschmack auf die folgenden Tage bei Höchsttemperaturen von 8 bis 13 Grad.

Sahara-Staub vom Winde verweht

Der Sonntag dann verspricht seinem Namen alle Ehre zu machen. Nicht weniger als elf Stunden Sonnenschein prognostizieren die Metereologen - mit nur gelegentlichen Wolken zwischen Rheingau- und Bergstraße.

Die Temperaturen steigen noch einmal auf 9 bis 15 Grad. Einziger Wermutstropfen: Ein vergleichsweise kräftiger und kühler Wind aus Ost und Nordost. "Man sollte das nicht unterschätzen. Das fühlt sich kälter an, als es das Thermometer anzeigt", sagt Meteorologe Staeger.

Eine gute Sache hat der Wind allerdings. Er weht die letzten Überreste des Sahara-Staubs davon, die zuletzt auch über Hessen hinweggezogen sind. Der hat zwar für wunderschöne Sonnenuntergänge gesorgt, sich aber auch als feine Schicht auf zahlreiche Fenster, Dächer und Fahrzeuge gelegt. Damit ist nun Schluss. "Man kann also beruhigt das Auto waschen", erklärt Staeger.