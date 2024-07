Geht jetzt das Sommermärchen los? Zumindest das Wetter sieht zum Deutschland-Spiel danach aus. Für andere Viertelfinalpartien sind die Public-Viewing-Aussichten dann wieder deutlich schlechter.

Unwetterwarnungen, gesperrte Fanmeilen und eine Spielunterbrechung wegen Hagels: Das Wetter während der Fußball-Europameisterschaft ist turbulent und unbeständig. Von wegen Sommermärchen!

"Aber am Freitag haben wir Glück", sagt hr-Meteorologe Tim Staeger. Pünktlich zum Viertelfinalspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Spanien (18 Uhr) schiebe sich zwischen zwei Tiefs ein Hoch. "Ein Zwischenhoch", betont Staeger. "Und wärmer wird es auch."

Mit 20 bis 25 Grad wird der Freitag wohl der wärmste Tag der Woche. Auch die Sonne lässt sich häufiger blicken. Die wichtigste Nachricht für alle, die Public Viewing geplant haben, dürfte aber sein: Es bleibt den ganzen Tag trocken in Hessen – auch abends beim Aufeinandertreffen von Portugal und Frankreich.

Regen in Hessen am Samstag

Ist das der Auftakt zu einem Sommermärchen? Wettertechnisch wohl nicht. "Eine längere, beständige Schönwetterphase ist erst einmal nicht in Sicht", dämpft der hr-Meteorologe die Erwartungen.

Wetter Wettervorhersage für Hessen Hessenwetter für die kommenden Tage: Das Wetter in Hessen, Kassel, Korbach, Marburg, Bad Hersfeld, Gießen, Fulda, Frankfurt, Wiesbaden, Darmstadt, Michelstadt und den umliegenden Regionen auf unserer Wetterkarte. Zur Übersicht

Schon am Samstag zieht von Westen her ein Tief heran, das für den Nachmittag und den Abend teils kräftige Regenschauer im Gepäck hat. Wer die Viertelfinalspiele England-Schweiz und Niederlande-Türkei draußen im Rudel verfolgen will, muss sich wetterfest anziehen. Schwere Gewitter erwartet Staeger zwar nicht, und die Temperaturen sind mit 19 bis 25 Grad auch noch mild, "aber gemütlich wird es nicht".

"Keine richtige Sommerwärme"

Am Sonntag beruhigt sich die Wetterlage: Es bleibt meist trocken, wird aber mit 18 bis 23 Grad wieder etwas kühler.

Für die kommende Woche, in der am Dienstag und am Mittwoch die Halbfinalpartien anstehen, sagt Staeger "ruhiges Wetter" voraus. "Richtige Sommerwärme" sei nicht zu erwarten. "Es dürfte über 20 Grad werden, aber weit weg von der 30."

Keine schlechten Public-Viewing-Aussichten also. Aber ein Sommermärchen hängt ja nicht nur von den Temperaturen, sondern auch von den Spielergebnissen ab. Schaun mer mal.

Weitere Informationen Ende der weiteren Informationen