Zweistellige Minusgrade Hessen erlebt die bislang kälteste Nacht des Winters

Eiskalt war es in der Nacht zum Montag: Besonders in Waldeck-Frankenberg sanken die Temperaturen so tief wie noch nie in diesem Winter. Und eine neue Rekord-Nacht steht bevor.

Stand: 13.01.25, 10:42 Uhr Link kopiert!









Frostiges Hessen: In der Nacht zum Dienstag sind erneut zweistellige Minusgrade zu erwarten. Bild © picture alliance/dpa | Pia Bayer

Link kopiert!









Tagsüber stundenlang Sonnenschein, nachts so kühl wie im bisherigen Winter noch nicht: Das Hochdruckgebiet "Beate" hat Hessen am letzten Wochenende der Ferien Bilderbuch-Winterwetter beschert. In Teilen Nordhessens sanken die Temperaturen in der Nacht zum Montag dann sogar in den zweistelligen Minusbereich: Hessenweit am kältesten war es in Burgwald-Bottendorf (Waldeck-Frankenberg) mit einer Tiefsttemperatur von -13,7 Grad. Wetter Wettervorhersage für Hessen Zur Übersicht Twistetal-Mühlhausen (Waldeck-Frankenberg) erreichte nach Angaben der hr-Wetterredaktion immerhin noch knackige -12,0 Grad, in Gilserberg-Moischeid (Schwalm-Eder) wurden -11,8 Grad gemessen. Die bisher kälteste Temperatur des Winters war am 1. Dezember mit -7,6 Grad in Bad Hersfeld gemessen worden. Videobeitrag Wetter in Hessen vom 12.01.2025 Video Bild © hr Ende des Videobeitrags Ortschaften sind als "Kältelöcher" bekannt Die drei Messstationen Burgwald-Bottendorf, Twistetal-Mühlhausen und Gilserberg-Moischeid sind als "Winter- und Kältelöcher" Hessens bekannt, wie hr-Meteorologe Tim Staeger sagte. "Das sind Täler oder landschaftliche Mulden." Dort kühle es sich bei "ruhigem, fast windstillem Wetter" immer weiter ab, weil die kalte Luft nach unten sinke. "Direkt über dem Boden wird es dann am kältesten", erklärte Staeger. Standardmäßig würden die Temperaturen auf einer Höhe von zwei Metern erfasst. In Burgwald-Bottendorf war es somit auf zwei Metern Höhe -13,7 Grad kalt, in Bodennähe auf einer Höhe von nur fünf Zentimetern aber noch deutlich kälter: Dort lag die Temperatur bei -17,5 Grad. Weitere Rekord-Minustemperaturen erwartet In Hessens "Kältelöchern" könnte in der Nacht zum Dienstag ein weiterer Rekord-Tiefstwert gemessen werden. Die aktuellen Prognosen sagen zwar "nur" -12 Grad voraus, hr-Meteorologe Staeger rechnet aber damit, dass es auch -14 Grad werden könnten. Tief "Damian" sorgt für Wetterumschwung Am Dienstag sorge das Tief "Damian" für einen Wetterumschwung. "Das 'Kaiserwetter' ist erst einmal passé", sagte Staeger. Mildere Luft sorge für Wolken, es könne auch nebelig-trüb werden und örtlich Nieselregen geben. In Südhessen bleibt das "Kaiserwetter" vom vergangenen Wochenende noch einige Stunden länger erhalten: Bis zum Mittag soll dort freundlich und sonnig bleiben. Aktuelle News Abonnieren Sie uns jetzt bei WhatsApp zum WhatsApp-Kanal