Mit den Feiertagen verschwindet auch das milde Osterwetter. Nach einem oft sonnigen Ostermontag wird es nun wieder deutlich ungemütlicher.

Das Wetter hat über die Ostertage gut mitgespielt. Nur kleinere Schauer konnten die Eiersuche kurz trüben. Der Ostermontag setzte noch einen drauf – es war meist mild und sonnig mit Höchstwerten von 14 bis 20 Grad. Doch schon in der Nacht zum Dienstag kam das Regenwetter zurück.

Gutes Allergikerwetter

Der Dienstag kommt wechselhaft und windig daher. Zwar ist Sonnenschein nicht ganz ausgeschlossen, es dominieren aber eher dichte Wolken und Schauer. In Nordhessen kann es sogar kurze Gewitter geben.

Die Höchstwerte pendeln zwischen 10 und 15 Grad. Dazu bringt frischer Westwind gute Luft nach Hessen. Pollenallergiker können bei so einem Wetter etwas aufatmen.

Weniger heiter geht es weiter

Der Trend für die kommenden Tage bleibt wenig heiter: Auch am Mittwoch ist das Wetter unbeständig mit vielen Wolken und zeitweiligem Regen - auch mit lebhaftem Wind rechnen die hr-Wetterexperten. Ungemütlich könnte dann auch der Rückgang der Temperatur sein: In der Spitze sollen es dann nur 8 bis 14 Grad geben. Ostern hin oder her: Am Ende bleibt sich der April treu.