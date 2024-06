Pünktlich zum nächsten deutschen EM-Spiel wird es wärmer in Hessen. In der neuen Woche startet der Sommer richtig durch. Die 30-Grad-Marke könnte an manchen Orten geknackt werden.

Grauer Himmel, Regen und Gewitter gehören bald der Vergangenheit an – zumindest vorübergehend. Denn bald wird es warm in Hessen. "Es deutet sich eine Wetterumstellung ab Sonntag an", sagt hr-Meteorologe Tim Staeger.

Zum EM-Anpfiff beim Spiel Deutschland gegen Schweiz (21 Uhr) in Frankfurt winkt somit ein lauer Sommerabend. Wer nach den Spielen noch um die Häuser ziehen will, muss dabei also nicht frieren. Demnach soll es am Sonntag weitgehend trocken und teilweise sonnig werden, bei Temperaturen zwischen 20 und 25 Grad.

Sommer für alle in Hessen

In der neuen Woche geht es dann noch deutlich weiter nach oben. Am Montag wird es freundlich und trocken, mit viel Sonnenschein. Die Temperaturen sollen auf 23 bis 28 Grad steigen. Fußballfans können den Abend bei den Spielen Albanien gegen Spanien und Kroatien gegen Italien somit draußen genießen.

Auch die restliche Woche wird es warm. "Südhessen könnte im Verlauf der Woche die 30-Grad-Marke knacken", sagt Staeger. In Nordhessen wird es kühler, aber ebenfalls sommerlich. Auch dort könnten die Temperaturen auf bis zu 28 Grad klettern. "Das ist Sommer für alle in Hessen", so Staeger.

Demnach bleibt es für einige Tage stabil. "Wir haben das erste Mal vier richtig schön sommerliche Tage am Stück." Wie lange das anhalte, könne man noch nicht genau vorhersagen.

Samstag noch ein regnerischer Tag

Der Samstag ist somit der vorerst letzte graue, regnerische Tag. Dort sind noch Schauer und vereinzelt Gewitter möglich. Aber auch dann gibt es im Norden und Osten sonnige Abschnitte. Die Temperaturen erreichen maximal 18 bis 23 Grad.

Bei Unwettern und starken Regenfällen sagen viele Veranstalter ihre Public-Viewing-Veranstaltungen ab. Während die Frankfurter Fanmeile trotz der Unwetter am Dienstag noch geöffnet bleiben konnte, sorgte ein Gewitter am frühen Freitagabend für eine kurzzeitige Schließung: Ein Baum stürzte neben einen Bierstand und verfehlte einige Besucher nur knapp.